El Belén de Ferrol que esconde un jamón y se reinventa cada Navidad

Javi González es uno de los creadores del belén de la Cofradía de la Merced en Ferrol

El Belén de la Cofradía de la Merced de Ferrol ha vuelto a abrir sus puertas en el número 42 de la calle Dolores. Tras 16 años de tradición, sus creadores, voluntarios de la cofradía, continúan renovándolo por completo cada Navidad, un reto personal que asumen para sorprender a los visitantes. El montaje comienza cada año el 25 de agosto y se extiende durante casi cuatro meses.

Una de las escenas del belén de la Merced de Ferrol

“Queremos que nunca sea el mismo belén y que llame a los ferrolanos a venir a verlo Navidad tras Navidad”, explica Javi González, secretario de la cofradía. A pesar del intenso trabajo, asegura que les “llena mucho de ilusión ver las caras de la gente”. Sin embargo, también han hecho un llamamiento a la necesidad de un relevo generacional para asegurar la continuidad del proyecto en el futuro.

Un Belén interactivo con sello ferrolano

Una de las novedades de este año es un concurso para adultos. La idea surgió de Helena Pena, hermana mayor de la cofradía, al ver que a los mayores les gustaba el juego infantil de encontrar figuras pero “les daba cierta timidez”. Ahora, los adultos pueden buscar ocho objetos anacrónicos escondidos en el Belén para participar en el sorteo de un jamón.

El Belén también está lleno de guiños a Ferrol. Entre las escenas se puede encontrar una recreación del derribo de la muralla del Arsenal, un homenaje al castañero de la calle Real o a personajes populares como "Pacharita". Sus creadores afirman que, aunque es un belén tradicional, buscan integrar estos detalles para conectar con los visitantes locales.

Meses de trabajo y un fin solidario

La construcción de esta obra de 12 metros cuadrados es compleja. La montaña y los ríos se fabrican con espuma de poliuretano y corcho, mientras que las casas se tallan en aislante térmico extruido. Este año, el montaje ha sido especialmente difícil, ya que, según González, “este Belén que veis es el tercer Belén de la Merced de este año” debido a problemas con la zona del agua.

Cada año el belén de la Merced es diferente

Además de su faceta lúdica, el Belén tiene un componente solidario. La cofradía ha organizado una recogida de alimentos navideños y productos no perecederos destinados al banco de alimentos Balrial. “Para nosotros es un orgullo, la verdad estamos muy, muy, muy felices”, comenta González sobre la gran acogida que tiene la iniciativa, con una afluencia diaria que ronda las 200 y 350 personas.

El Belén de la Merced puede visitarse en la calle Dolores, 42, en horario de 17:30 a 20:30 horas. Sus creadores invitan a las familias a “pasar un rato divertido”, especialmente en los días de lluvia, ya que el espacio ofrece “un refugio bastante bueno”.