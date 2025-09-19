El Ayuntamiento de San Sadurniño finaliza la mejora de dos vías importantes y prepara una tercera obra

El Ayuntamiento de San Sadurniño ha completado dos importantes proyectos de asfaltado en su red de carreteras, con una inversión total de 147.000 euros. Las obras, ejecutadas por la empresa José No Mantiñán e Hijos, han mejorado el acceso al área deportiva de Os Currás y el tramo O Castro-A Bañoca en Bardaos, que completa la renovación integral de la conexión con el municipio de Moeche.

La rehabilitación de la pista que lleva a la piscina y el campo de fútbol de Os Currás era una obra muy esperada por los vecinos. Con una longitud de 840 metros, esta vía es utilizada diariamente por residentes y usuarios de las instalaciones deportivas.

El uso intensivo había provocado el deterioro del firme, por lo que el Ayuntamiento optó por una mejora integral en lugar de una simple reparación. La actuación, con una inversión de 85.789 euros, ha ensanchado la pista de 3,5 a 4,4 metros, permitiendo que dos vehículos puedan cruzarse con más seguridad.

Paralelamente, se ha finalizado el asfaltado del tramo O Castro-A Bañoca, en Bardaos, con una inversión de 61.347 euros.

Esta obra completa la renovación de los cinco kilómetros que unen Santa Mariña do Monte con Moeche, un eje de comunicación fundamental para la zona norte del municipio. Esta actuación ha mejorado la seguridad y ha uniformado el firme en todo el recorrido.

UN TERCE PROYECTO

El Ayuntamiento tiene previsto un tercer proyecto de asfaltado, con un presupuesto de 104.336 euros, que se financiará en parte con fondos del programa Camiña Rural de AGADER.

Las obras, que se encuentran en fase de contratación, se centrarán en la reparación de dos pistas en la zona de O Camiño Arriba y Santa Mariña do Monte.