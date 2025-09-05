As Pontes adjudica la remodelación integral de la plaza do Barreiro

El Ayuntamiento de As Pontes ha adjudicado a la empresa Construcciones Fego Atlántico S.L. el proyecto de reurbanización de la plaza do Barreiro. Esta intervención, con un presupuesto de 372.644,07 euros financiado por la Diputación de A Coruña, forma parte de la estrategia municipal para mejorar los espacios públicos y fomentar la convivencia vecinal.

El proyecto de reforma integral convertirá la plaza, un lugar emblemático en el barrio del Barreiro, en un espacio más funcional, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Los trabajos, que se centrarán en sus 2.500 metros cuadrados, contemplan la creación de una nueva zona de juegos infantiles y áreas de descanso, todas integradas en una amplia superficie ajardinada.

Una de las prioridades de la obra será la mejora de la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas para garantizar un tránsito seguro, especialmente para personas con movilidad reducida. Se instalarán nuevos pavimentos y se asegurará el acceso adaptado a todas las viviendas colindantes.

Además, el proyecto incluye una apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Se renovará el sistema de iluminación con tecnología LED de bajo consumo y se implementará una red de riego automatizada para optimizar el uso del agua. La calidad ambiental mejorará con la incorporación de especies vegetales autóctonas, que proporcionarán sombra y contribuirán a la purificación del aire.

Finalmente, el mobiliario urbano, como bancos y papeleras, estará fabricado con materiales reciclados para reforzar los principios de la economía circular. Con esta actuación, el Ayuntamiento busca revitalizar un espacio que, hasta ahora, carecía de atractivo y funcionalidad, y dar un paso más hacia una localidad "más amable, accesible y verde".