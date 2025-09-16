El Área Sanitaria de Ferrol se une al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, centrado en neonatos y niños

Zona de Pediatría con algunos profesionales en el Día Mundial de la Seguridad

El Área Sanitaria de Ferrol se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que este año pone el foco en la neonatología y la pediatría. El Hospital Arquitecto Marcide, que atiende a alrededor de 700 partos y más de 650 ingresos pediátricos al año, ha recordado la importancia de los protocolos de seguridad para los más jóvenes.

Profesionales de pediatría y enfermería, en colaboración con la Subdirección de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía, han puesto en marcha una campaña bajo el lema "La seguridad del paciente desde el principio". La iniciativa destaca varios puntos clave:

Identificación segura: El área sanitaria cuenta con un protocolo de identificación del bebé y la madre mediante pulseras codificadas desde el momento del parto.

Cuidado en la hospitalización: Se enfatiza la importancia de la prevención y la revisión de todos los pasos, especialmente en pacientes vulnerables como los prematuros. Esto incluye la doble comprobación de la medicación, el lavado de manos y el uso de material estéril.

Formación a las familias: Se ofrece a los padres de neonatos prematuros un periodo de transición en el hospital para que aprendan a realizar los cuidados básicos y a identificar signos de riesgo antes de volver a casa.

Vacunación: El doctor José Luaces, jefe de Pediatría, resalta el papel de las vacunas como la del virus respiratorio sincitial (VRS), que ha ayudado a reducir los ingresos hospitalarios, y la del calendario vacunal gallego, que califica como uno de los más completos del mundo.

La dirección de Enfermería del Área Sanitaria de Ferrol ha querido reafirmar su compromiso con la calidad asistencial, garantizando a las familias que la seguridad del binomio madre-hijo es una prioridad absoluta y que sus hijos están protegidos en todo momento.