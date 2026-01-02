El Área Sanitaria de Ferrol invertirá 60.000 euros en el mobiliario de las nuevas Urgencias

Estado de las obras en el exterior del Arquitecto Marcide

La Área Sanitaria de Ferrol (ASF) continúa avanzando en el equipamiento de las futuras Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). El Portal de Contratos Públicos de Galicia ha formalizado la adjudicación del contrato para el suministro de mobiliario general destinado a la nueva planta, lo que supone una inversión total de 59.233 euros.

Esta licitación se divide en cuatro lotes que permitirán dotar al centro de 386 nuevos elementos:

Mesas, cajoneras y armarios: 13.217 euros.

Sillería diversa: 23.901 euros.

Bancadas: 11.477 euros.

Mobiliario de vestuario: 10.637 euros.

Apuesta por la tecnología y las comunicaciones

Este impulso al nuevo mobiliario se complementa con otras dos adjudicaciones estratégicas realizadas para garantizar la operatividad técnica del servicio. Por un lado, se han destinado 99.220 euros a la renovación y ampliación de la conmutación de red (datos y telefonía) del Hospital Arquitecto Marcide.

Por otro lado, se ha resuelto el acuerdo marco para la compra de 82 equipos informáticos completos (ordenadores y pantallas), con una inversión de 81.757 euros, destinados específicamente al trabajo diario en los nuevos espacios del edificio este.

Unas Urgencias un 60% más amplias

El diseño de estas nuevas instalaciones, que se ubicarán en el semisótano del edificio con acceso directo desde la calle Irmandade de Doadores de Sangue, ha contado con la colaboración de los profesionales del centro para optimizar los flujos de trabajo.

La mejora estructural será notable: el servicio pasará de los 1.457 metros cuadrados actuales a un total de 2.368 metros cuadrados. Este incremento de espacio permitirá, entre otras mejoras, duplicar el número de boxes, que pasarán de los 8 disponibles en la actualidad a un total de 16.