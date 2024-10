El almirante del Arsenal de Ferrol, Ignacio Frutos, deja el cargo al ser ascendido

El almirante del Arsenal Miliar de Ferrol, el vicealmirante Ignacio Frutos, deja el cargo al ser ascendido este martes por el Consejo de ministros a almirante, pasando a estar ahora destinado a Madrid, como jefe del Apoyo logístico.

Ante ello, Frutos ha escrito una carta de despedida en la que detalla que “dejo esta bella y acogedora ciudad y este importante y gratificante puesto, en el que he tenido enorme privilegio de haber estado los últimos tres años”.

Incide en que “me voy con el corazón lleno de gratitud y respeto” y que “este es un momento cargado de emociones, pues no solo dejo atrás una etapa muy importante y gratificante de mi vida, sino también una ciudad, Ferrol, una comunidad autónoma Galicia y el mejor Arsenal del mundo donde me he sentido como en mi casa, y donde he sido tratado y correspondido con un trato deferente mucho más allá de lo cortés, con inmensas muestras de cariño difíciles de olvidar”.