El alcalde de Ribadeo (Lugo), Daniel Vega, ofrece a la Virxe dos Remedios una plegaria por Galicia

El santuario de Nosa Señora dos Remedios de Mondoñedo se quedó pequeño este domingo, 14 de septiembre, para acoger la celebración festiva de su jornada grande, que incluyó una eucaristía y una procesión. El acto, que este año tenía el privilegio de ser templo jubilar, contó con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas los alcaldes de Mondoñedo y Ribadeo, y representantes de los antiguos partidos judiciales de la provincia.

El alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, fue el encargado de realizar la tradicional ofrenda a la Virxe dos Remedios. Durante su discurso, Vega hizo alusión a la antigua tradición de este gesto y lo relacionó con algunos de los problemas más urgentes que afectan a Galicia y a la comarca, como los recientes incendios, la situación del sector primario y la atención a las personas. En este sentido, afirmó que "de la configuración social del catolicismo, los gallegos aprendimos a entendernos como personas, como familias, como municipios... y como país".

El momento más destacado de su intervención llegó al final, cuando concluyó con una emotiva plegaria: "Ayúdanos, Madre, a no vivir presos del ego, sino del amor".

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos, respondió a las palabras del alcalde, refiriéndose a la época actual como un "paso a través del desierto" lleno de peligros y dificultades.

El prelado destacó que, lejos de buscar "soluciones como por arte de magia", los fieles acuden al santuario para encontrar "claves para caminar, fuerza para afrontar y esperanza para vivir este momento".

Tras la ceremonia, la imagen de la Virxe dos Remedios salió en procesión por la explanada de la alameda, donde fue venerada por los numerosos fieles que se congregaron en el lugar.