El alcalde de Ferrol pide al Gobierno central “diálogo” para planificar las actuaciones en As Pías

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), ha reclamado al Gobierno central “diálogo” para planificar las actuaciones previstas en la avenida de As Pías, unas obras que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, luego de que el regidor impidiera este jueves, mediante un decreto, el corte de la calle Nueva de Caranza, con el argumento de que muchos vecinos de la zona quedarían aislados.

“Yo creo que lo que esperan los vecinos, lo que esperan los ciudadanos, es diálogo entre administraciones públicas”, ha detallado el regidor popular en el mediodía de este viernes, y que “yo creo que ese principio de cooperación es fundamental cuando hablamos de proyectos importantes para la ciudad”.

Así, ha detallado que en virtud de a ese principio de cooperación es por lo que “yo he tenido conversaciones con el Gobierno de España, a través de la subdelegación del Gobierno, para que nos pudiésemos sentar y pudiésemos establecer una solución definitiva al problema que existe en este momento en torno a barrios importantes de nuestra ciudad, por una obra que también es relevante”.

OTRO TIPO DE ACUERDO

Según Rey Varela, “me ha sorprendido ese anuncio de corte por parte del Gobierno del Estado cuando lo que habíamos acordado es que iba a haber una reunión de carácter técnico, porque todo es posible cuando hay buena voluntad y por eso, en base a las competencias que tengo como alcalde de la ciudad, he emitido ese decreto”.

Ante dicha decisión, de prohibir el corte de la calle Nueva de Caranza para poder acometer el derribo de uno de los puentes para seguir avanzando en esta actuación, “yo no he tenido nuevas noticias por parte del Estado desde ese momento, pero estoy convencido que habrá la misma voluntad por parte del Ministerio de Transportes, de la voluntad que tengo yo de que nos sentemos, porque juntos es como encontraremos una solución”.

Interpelado por los medios de comunicación, sobre si el Ministerio de Transportes advirtió al Ayuntamiento de Ferrol de que no tiene competencias para impedir realizar una obra que es en una vía su titularidad, ha detallado que “pues no sé cómo fue la advertencia, porque ya digo, yo no he recibido ningún tipo de comunicación”, para volver a insistir en que “yo lo que digo es que tendrá que haber una reunión, yo desde luego tengo muy claras cuáles son las competencias del alcalde, y más que eso, tengo claras cuál es mi responsabilidad, que es defender los intereses de Ferrol y defender los intereses de los ferrolanos”, ha sentenciado.