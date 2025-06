“Aitor Meteo Ferrolterra”: La pasión que descifra nuestro clima para centenares de vecinos de Ferrolterra, Eume y Ortegal

Si este miércoles te levantaste con el estruendo de tormentas y la posterior llegada de chubascos intensos, es probable que ya lo supieras de antemano si eres uno de los cientos de seguidores de Aitor Martínez, conocido popularmente como "Aitor Meteo Ferrolterra".

Este aficionado a la meteorología se ha convertido en una figura indispensable para muchos vecinos de Ferrolterra, informando puntualmente sobre los caprichos del tiempo en la zona a través de Facebook y grupos de WhatsApp.

En una entrevista con COPE Ferrol, Aitor Martínez compartió los secretos de su pasión y el desafío que supone pronosticar el tiempo en una comarca con un clima tan particular.

SU AFICIÓN

Para Aitor, la meteorología es mucho más que un pasatiempo; es una dedicación que le consume "muchas horas delante de las pantallas, mirando muchas cosas". Su principal motivación, como él mismo explica, es "ayudar a la comunidad, mantenerla informada". Y, a juzgar por la cantidad de gente que le consulta a diario, lo consigue con creces.

Lo más sorprendente es su alto porcentaje de aciertos, algo especialmente valorado en una región como Ferrolterra. "Es bastante complicado sobre todo en la zona en la que vivimos. Ferrolterra, Ortegal, es bastante complicado porque tiene un microclima que afecta las corrientes oceánicas, el Cantábrico por el norte, por el oeste tenemos el Atlántico y muchas veces las corrientes oceánicas, las brisas marinas, cambian mucho el clima, el tiempo, digámoslo así", explica Martínez. Un mínimo error en el análisis de los mapas y los números puede desviar por completo la predicción.

CAMBIO CLIMÁTICO

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó al abordar el controvertido tema del cambio climático. Aitor no dudó en afirmar su existencia, poniendo como ejemplo la evolución de los inviernos en Galicia: "Hace años, los inviernos cómo eran en Galicia, orbayo, meses y meses. Llegaba el invierno y nos tirábamos un mes o dos con orbayo. ¿Hace cuánto que no pasa eso? Hace muchos años que no pasa eso".

Según Aitor, los patrones de lluvia han cambiado: "Ahora las lluvias son más intensas, las borrascas son más fuertes, las lluvias son repentinas, los vientos son más caóticos". Además, las temperaturas, especialmente en verano, son "bastante más altas" de lo habitual. Este fin de semana, por ejemplo, se esperan 30 grados, algo poco común para un mes de junio o finales de mayo.

LA COMUNIDAD

La interacción con sus seguidores es constante. Aunque reconoce que no puede atender a todos por privado, Aitor Meteo Ferrolterra se comunica principalmente a través de su perfil personal de Facebook y un grupo de WhatsApp, donde los propios usuarios también colaboran informando sobre fenómenos meteorológicos en diferentes puntos de Galicia.

Su labor desinteresada y su capacidad para descifrar el complejo microclima de Ferrolterra han convertido a Aitor Martínez en un referente, demostrando que la pasión y la dedicación pueden ser de gran utilidad para toda una comunidad.

Sin duda, sus diagnósticos seguirán siendo la primera consulta para muchos antes de planificar un día de playa o cualquier actividad al aire libre.