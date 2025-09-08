La nota de Siro López a Luis de la Fuente que deja asombrado a Juanma Castaño: "Desde la Eurocopa..."

España ha empezado la clasificación para el Mundial 2026 con dos goleadas. El pasado jueves la selección española venció a Bulgaria 0-3 y este domingo ha aplastado a Turquía con un contundente 0-6. Triunfos que sirven al combinado entrenado por Luis de la Fuente para afrontar los cuatro partidos restantes con una presión menor.

El seleccionador español explicó en la rueda de prensa posterior al partido contra Turquía que sus jugadores "quieren ser los mejores". "Son un grupo que no ha parado de crecer desde que les conocía cuando eran críos. Hoy son superestrellas mundiales y para mí son los mejores en su posición", comentaba Luis de la Fuente.

Y agregaba: "No encuentro palabras para expresar toda la admiración que siento por este grupo. Quieren ser los mejores y tienen un gen competitivo excepcional".

Pese a la contundente goleada, Luis de la Fuente se mostró cauto para rebajar la euforia y dijo: "Tenemos que seguir transmitiendo prudencia, el fútbol es algo que cambia de una semana para otra. Este grupo es un grupo normal y que no va a perder nunca el contacto con el suelo. Seleccionamos buenas personas, y estas buenas personas no van a permitir que se les escapen cosas importantes por exceso de vanidad o altanería".

Juanma Castaño preguntó en 'el Tertulión de los domingos' la nota que Siro López pone a Luis de la Fuente como seleccionador de España y el tertuliano sorprendió con su contundente opinión.

"Pues le pongo un 10, claro", afirmó severamente Siro López ante la incredulidad del director de El Partidazo de COPE.

Y añadía: "Desde la Eurocopa ya no discuto nada de Luis de la Fuente. Como persona no me gusta, no me fío de él y me parece un tío que traicionó al que le puso ahí. Pero pese a todo ello, vengo diciendo que Luis de la fuente lo está haciendo fenomenal y es una de las claves para que la selección española funcione tan bien".

