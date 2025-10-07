Agotadas en una hora las 110 plazas gratuitas para mayores a las Fiestas de San Froilán y As San Lucas
La alta demanda obliga a abrir una lista de espera para las excursiones a Lugo y Mondoñedo, impulsadas por el programa de dinamización social del Ayuntamiento de Ferrol
Las 110 plazas gratuitas ofrecidas por la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Ferrol para que las personas mayores asistan a las festividades de San Froilán (Lugo) y As San Lucas (Mondoñedo) se agotaron en tan solo una hora.
La concejala de Política Social, Rosa Martínez, ha informado que, debido a la gran demanda, se mantiene una lista de espera para cubrir posibles bajas.
