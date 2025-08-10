Activos dos incendios forestales en Monfero, uno de ellos afecta a las Fragas do Eume

La Consellería do Medio Rural ha informado de que se encuentran activos dos incendios forestales en la localidad de Monfero, uno de ellos afecta a parte del Parque Natural de las Fragas do Eume.

Se trata de un fuego que se inició en la parroquia de Queixeiro y que "evoluciona favorablemente", aunque se estima de forma provisional que la superficie afectada está por debajo de las cinco hectáreas.

Hasta allí se han movilizado dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala y un helicóptero.

Por otro lado, en torno a las 16:16 horas se ha iniciado un fuego en la parroquia de San Fiz, también en Monfero, pero en este caso el incendio no afecta al Parque Natural.

De momento no se sabe la estimación de superficie afectada y hasta allí se ha movilizado a dos agentes, un técnico, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala, un tractor, dos helicópteros y un avión.

Con todo, tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el monasterio de Caaveiro, situado en las Fragas do Eume, ha tenido que ser desalojado debido al humo.