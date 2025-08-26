Abierto el plazo de matrícula para los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas de Ferrol

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Ferrol ha abierto el plazo de matrícula para las plazas vacantes en sus cursos ordinarios y de destrezas orales. Los interesados deben inscribirse lo antes posible, ya que la adjudicación de plazas se realizará por estricto orden de llegada de las matrículas hasta el 19 de septiembre.

Los cursos ordinarios ofrecen 4 horas de clase a la semana, de septiembre a mayo, e incluyen dos convocatorias de examen al final del curso. El coste es de 127 euros para alumnos nuevos y 105 euros para antiguos alumnos, y cubre las clases, los exámenes, la apertura de expediente y el seguro escolar.

Por su parte, los cursos de destrezas orales se enfocan en la práctica y las habilidades comunicativas. Tienen duraciones variables y su precio es de 1,5 euros por hora.

Los horarios y días de las clases ya están disponibles en la página web del centro, donde también se puede realizar la matrícula y el pago. Para aquellos que lo prefieran, los formularios de pago se pueden recoger en la propia escuela, donde también se ofrece ayuda para completar los trámites.

Para más información, los interesados pueden llamar a la EOI de Ferrol al 881 938 400 o consultar su página web.