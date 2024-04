La rondalla Só Elas celebra su quinto aniversario rompiendo estereotipos de las Pepitas

La rondalla Só Elas, la única formada únicamente por mujeres que forma parte de la tradición de la noche de las Pepitas en Ferrol, celebra este miércoles su quinto aniversario.

Lo harán donde se presentaron, en el teatro Jofre, a partir de las seis de la tarde y teniendo en esta ocasión a un padrino de honor, el ferrolano y actor Javier Gutiérrez, que durante unas horas y "ex professo" dejará sus ocupaciones para ostentar este honor. La madrina de la rondalla, Elga Patiño, asegura que no muchos hombres son valientes para convertirse en padrinos, pero que Gutiérrez no dudó ni un momento en aceptar la invitación.

LOS INICIOS DE UNAS PIONERAS

Los inicios surgieron alrededor del café Sevilla, donde muchas mujeres se reunían para tocar la guitarra y cantar, y entonces dijeron ¿por qué no?. De esta manera revitalizaron la tradición, sumaron nuevas rondallistas y sobre todo rompieron estereotipos, modernizando esta celebración que ahora aspira a conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Hoy en día son 60 mujeres que siguen apostando por Ferrol y por sus tradiciones. Elga Patiño entiende que la novedad destapase reticencias en un primer momento.