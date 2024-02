El aresano Enrique Ramil emociona al Festival de Viña del Mar de Chile

El cantante aresano Enrique Ramil emocionó al exigente público del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, con una canción, compuesta desde el corazón y de letra inspiradora, que desató los vítores en las gradas de la Quinta Vergara, escenario por el que han pasado artistas de talla mundial.

Tres minutos de espectáculo impactante y comprometido que concluyó con el público presente pidiendo a gritos "la gaviota" de plata, el galardón del certamen, para el artista de Ares y pifiando los resultados de la votación telemática, más baja de lo esperado, pero que le deja aún con opciones de victoria el próximo viernes.

Ramil compite en la sección internacional con representantes de Chile, México y la peruana Lita Lezo, que sorprendió al ganar en la actuación del domingo.

En esta ocasión fue el público chileno el que lo alabó - FOTO: EFE/ Adriana Thomasa

En una entrevista a EFE previa a su segunda actuación este martes, Ramil no escondió su ilusión por la posibilidad de que la prestigiosa gaviota corone su lista de reconocimientos, pero insistió en que su esperanza final es que su canción, de carácter inspirador y letra comprometida con la diversidad llegue al mayor número de personas y les ayude.

De la primera actuación en la Quinta Vergara "me quedo con la gente, con el público. Estoy satisfecho con la respuesta porque me emocioné mucho de ver que pedían la gaviota", agrega el artista nacido en Ares.

Sobre el tema, que escribió con su equipo en México, donde actualmente vive, Ramil explicó que buscaba saltar los estereotipos, saltar la barrera del movimiento LGTBI+ al que pertenece, y contar una historia "que pudiera inspirar a todo el mundo, tocar los corazones y, sobre todo, el mensaje de que todo es posible".

"De que si trabajas y te esfuerzas siempre hay una posibilidad de que salgan las cosas adelante. Empezamos a hablar de eso, encontrar una canción que diera fuerza, que te decidiera, que te apoyara en el momento ese de decir ya esta línea no se cruza más. ¿A partir de hoy? Pues esto ya no va así. Me respetas, me tratas como me merezco", afirmó.