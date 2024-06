Andrea Levy: "ser y estar perfecta no está de moda"

La abogada y política, y ahora concejala del PP en el ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy presentó este jueves en Ferrol su libro La utilidad de todo este dolor, en el que repasa su última década vital, tanto en su faceta política como en la física y emocional. Estuvo acompada por el alcalde de la ciudad y compañero de partido, José Manuel Rey Varela, en un acto organizado por Partido Popular de Ferrol y Affinor (Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Noroeste).

«Este no es un libro sobre política. No del todo, vaya. Lo escribo después de haber dedicado doce años a la política, obviamente. Pero se trata de un relato vital de la última década, en la que lo personal y lo profesional eran un todo. Lo público es solo el hilo conductor para exponer cuál era mi realidad diaria mientras el dolor, principal síntoma de la fibromialgia que padezco, formaba parte de mi vida cada vez con mayor intensidad». Así comienza Levy, exdirigente del Partido Popular y ahora concejal del Ayuntamiento de Madrid, esta «visión en primera persona de lo que ha sido, desde ese año 2013 al 2023, la política en España» y relata cómo la exigencia de su actividad le llevó al agotamiento físico y mental, y a la dependencia de los ansiolíticos.

DESGASTE POLÍTICO

La utilidad de todo este dolor explica «cómo una desconocida voz que empezó en los medios de comunicación en Cataluña dio el salto a la primera línea nacional cuando el Partido Popular, entonces en el Gobierno con Mariano Rajoy, necesitaba renovar su imagen. Esto fue debido, en parte, al desgaste de los llamados partidos tradicionales y la llega­da de nuevas formaciones políticas, promovido por los ai­res de cambio entre los más jóvenes que trajo el movimiento del 15M. A partir de ahí, esos convulsos años estuvieron marcados por la primera investidura fallida en 2015, la Es­paña sin gobierno, los nuevos formatos de tertulias políti­cas televisivas y el auge de las redes sociales, el goteo de casos de corrupción, el proceso independentista catalán, la moción de censura en 2017, las primarias en el PP y la llegada de Pablo Casado, así como su posterior dimisión en 2022. Sin olvidar la vertiginosa sobreexposición me­diática que conlleva la vida pública para la propia vida personal y la complicada gestión de las responsabilidades institucionales en los años de pandemia».

«Esta historia habla sobre el dolor, aunque tampoco es un almanaque de salud o una guía médica. Es un relato para entender cómo lo urgente dio paso a lo prioritario, es decir, cómo la obsesión por querer alcanzar el éxito y el reconocimiento profesional se impuso y evitó que me detuviera ante las llamadas de atención de mi propio cuerpo», resume AndreaLevy. El punto de inflexión fue en 2020, cuando llegó el diagnóstico de la fibromialgia. «Estas páginas van de cómo convivir con las debilidades de uno mismo o, al menos, cómo lo logré yo. Lo escribo ahora porque he aprendido que pretender ser perfecta cuando no eres capaz de gestionar las emociones te hace más vulnerable. Y que intentar hacerlo a base de ansiolíticos es una trampa muy peligrosa».