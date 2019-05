Unas 500 personas reclaman que no se cierre la planta que Poligal tiene en Narón

Vídeo Vídeo de la manifestación reclamando que no se cierre Poligal

Unas 500 personas se han manifestado en la tarde de este jueves, desde las 19,00 horas, por los municipios de Narón (A Coruña) y Ferrol para reclamar que no se cierre la planta que la empresa Poligal tiene situada en el polígono de A Gándara, tal y como es intención de sus propietarios, el grupo catalán Peralada, que presentó en febrero de este año una solicitud de liquidación de la empresa alegando causas económicas.

El presidente del comité de empresa, Rafael Souto (UGT), ha trasladado que actualmente “está en suspensión el periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que la dirección quiere aplicar, durante un plazo de cinco días, tal y como ha acordado el juez que lleva este concurso”, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, medida que fue adoptada el pasado día 17 y que expira este viernes, 24 de mayo, “cuando el juez deberá de volver a pronunciarse, tras el periodo de alegaciones tanto para la empresa como para el administrador concursal”. La paralización fue estimada tras reclamar la parte social que en la negociación del ERE estuviera también presentes las direcciones de las plantas de Poligal en Portugal y Polonia, además de Poligal Global Services, empresa que comercializa los productos fabricados por todas las plantas.

POSIBLES INVERSORES

Con respecto al interés mostrado por otras sociedades para hacerse con la planta dedicada a la fabricación del film de polipropileno para el sector de la alimentación, Souto ha destallado que “lo único que sabemos es por el Igape, que hay interesados y que les proporcionaría los datos de todos al administrador concursal, con tres vías abiertas, una de ellas con un grupo indio, otra una actuación con la universidad y una tercera opción con poderío económico pero que por tema de confidencialidad no nos podían aportar los datos”.

Por último, Souto ha trasladado que no tienen ninguna novedad desde el Ministerio de Industria, que también se había ofrecido a mediar para buscar una solución a esta amenaza de cierre y que “sabemos que hay contactos pero no sabemos nada, al igual que le hemos pedido al delegado del Gobierno en Galicia que se implicaran un poco más en este conflicto, ya que desde el mes de marzo cuando fuimos a Madrid, no sabemos nada más”.

La marcha ha transcurrido entre la planta de Poligal y el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, situado en la plaza de España, en donde se han dado cita en esta ocasión multitud de políticos de todos los colores, como los alcaldes de Ferrol y Narón, Jorge Suárez (FeC) y Marián Ferreiro (TeGa), respectivamente, además de buen parte de los integrantes de las candidaturas municipales de ambos municipios, además de la diputada nacional de En Común - Unidas Podemos, Yolanda Díaz.