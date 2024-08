“Soy un naronés de toda la vida, me compré una casa aquí y mis escapadas son para reponer pilas”

Manel Palencia es jefe de Seguridad en la compañía aérea española Swiftair, y siempre que sus ocupaciones laborales se lo permiten se ‘escapa’ de la capital del estado, de Madrid, en donde reside, a Narón, de donde es natural, para disfrutar tanto de sus amigos como de sus familiares, además de las bondades de nuestro clima y de nuestra tierra.

“Estamos aquí estos días aprovechando el buen tiempo y todas las bondades que nos da esta parte de España” asegura, recordando que “yo soy un naronés de toda la vida. Hace unos años me compré una casa y mis escapadas y para reponer pilas, no hay nada como esto”.

Palencia ante uno de los aviones de pasajeros fletados para Naciones Unidas

Y todo ello a pesar de que por cuestiones laborales Palencia pasa durante todo el año viajando de ciudad en ciudad de todo el mundo. “Estamos viajando continuamente por motivos del trabajo, haciendo inspecciones y verificando que cumplimos con toda la normativa que nos exigen para realizar las operaciones, pero cuanto más conoces otros países y otros lugares, después más reconoces lo bien que se está aquí”, ya que “aquí tenemos de todo, desde algunas playas impresionantes, el clima que es maravilloso, lo típico de la comida que dice todo el mundo, que no tiene que envidiar a ninguna parte del mundo y así estamos”.

Asegura Manel Palencia que, en su vivienda de Narón, en la parroquia de Sedes, por las noches “hay que dormir abrigado en verano, ya que en Madrid tenemos que escapar en cuanto podemos, porque las temperaturas allí son altísimas de día y de noche”.

LA COMPAÑÍA

Sobre la compañía aérea Swiftair incide en que es una empresa que “ya tiene más de 35 años desde que se fundó, completamente española y se dedica principalmente al transporte de carga aérea, aunque tiene una pequeña división de pasaje y opera también para Naciones Unidas en zonas de conflicto, pero sobre todo lo que se lleva el 90% del trabajo de la compañía es carga aérea”.

A la hora del transporte de viajeros, detalla que “estamos integrados en diversas misiones de la Unión Europea (UE) como es la misión en Mali y en Sudán del Sur, trabajando para la ONU en el transporte de tropas y transporte de cascos azules y personal de las Naciones Unidas.

Este naronés visita al año multitud de destinos en todo el mundo

En cuanto a su trabajo diario asegura Manel Palencia que su trabajo como jefe de seguridad consiste principalmente en “verificar que todo se está haciendo según lo que nos exigen”, ya que el principal objetivo es que los aviones vuelen seguros y proteger todos nuestros aviones, nuestro personal y nuestras instalaciones contra lo que en la aviación se denomina actos de interferencia ilícita”.

Además, destaca que la seguridad de los aviones es un punto muy importante y que los atentados del 11-S fueron un antes y un después en la seguridad aérea.

“A partir de esa fecha es cuando empieza la gran revolución de la seguridad de la aviación, porque a partir de esa fecha se empezó a legislar todo lo que no estaba antes recogido”. De esta manera, “antes se encargaban principalmente de los aeropuertos y los organismos oficiales de los temas de seguridad, pero a raíz del 11-S, pues ya se ha dado ese trabajo también a las empresas privadas, a las propias compañías y todos tenemos tareas relativas a la seguridad para que los aviones vuelen más seguros y evitar otra vez los atentados”.

En la cabina de una aeronave de la compañia Swiftair

De esta forma, según este naronés residente en Madrid, la seguridad se debe de “estar haciendo bien, porque en Europa, desde el 11-S no han conseguido realizar ningún atentado”.

ESTUDIOS EN EL JORGE JUAN DE XUVIA

Manel Palencia estudió “en el colegio Jorge Juan y tengo muchos amigos aquí en Xuvia, muchos amigos que voy descubriendo de nuevo por estos motivos, de que he vuelto aquí y me paso aquí todos los veranos y todas las escapadas que puedo y volvemos a reunirnos amigos de hace muchísimos años”.

Swiftair es una empresa que trabaja para la ONU en zonas de conflicto en África

Detalla que “aquí nos vamos encontrando, es un sitio de encuentro para el verano y recordar y revivir todo lo que hemos vivido juntos durante tantos años”.

Palencia, para poder regresar cada poco a “casa”, decidió en su día comprar una vivienda unifamiliar que “era de mi abuelo, que fue durante muchos años alcalde de Narón, me la he quedado yo, la he restaurado y gracias a eso, pues sigues en familia”.

Detalla que “es una casa que está en Sedes, en el monte, y en donde nos reunimos muchas veces familia y amigos, y que está abierta a muchísima gente”.

Manel Palencia en Leipzig, Alemania, con su sudera de Xuvia