El Gobierno se sentará en una misma mesa con Endesa para conocer que necesita para reactivar la térmica

Los alcaldes de las comarcas de Ferrolterra y A Terra Chá ha logrado “el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica de que antes de que termine el presente mes de septiembre los agentes que tienen que estar en la misma mesa reunidos se sentarán” y con ello “en la misma mesa, estará Endesa, Ministerio, comité de empresa de Endesa y Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, además del grupo de trabajo que se ha creado, en donde conoceremos que es lo que necesita la central térmica, de boca de su propietaria, para reactivar su actividad, y sabremos a donde está dispuesto a llegar el Gobierno para que esto sea posible”.

Así lo ha trasladado el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso (PSOE), a Europa Press tras haber finalizado el encuentro mantenido en el mediodía de este martes en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica con el jefe de Gabinete de la ministra Teresa Ribera y un subsecretario de Energía, de la Secretaría de Estado de Energía, además de una asesora de la propia ministra, mientras que desde Galicia han viajado los regidores de los municipios coruñeses de A Capela, As Pontes, Narón y San Sadurniño, la primera teniente de alcalde de Ferrol y los alcaldes lucenses de Vilalba y Xermade, además del presidente de la agrupación de transportistas del carbón, un representante de la asociación de empresarios y un integrante del comité de empresa de Endesa en As Pontes.

AUXILIARES

González Formoso también ha manifestado que “hemos pedido al Ministerio que haga gestiones con la propia Endesa” para que “no haya despidos de auxiliares, que tenga paciencia, hasta que esto se reactive, ya que se lo debe a este colectivo, a este pueblo y a las comarcas”, al mismo tiempo que se ha mostrado esperanzando de que “a finales de este mes nos veamos ya en ese grupo de trabajo con Endesa y con el propio Ministerio al frente”.

Los camioneros encargados del transporte del carbón encerrados en el Ayuntamiento de Ferrol

CAMIONEROS

Por otra parte los camioneros encargados del transporte de carbón entre el puerto exterior de Ferrol y As Pontes (A Coruña) han secundando su primera noche de encierro en los ayuntamientos de Ferrol, As Pontes y Vilalba (Lugo), una medida de protesta para reclamar a la clase política que tome decisiones y permita reactivar la central térmica de Endesa.