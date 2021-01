COFER se pone a disposición de Endesa para buscar alternativas que garanticen su continuidad

El presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro, califica el anunciado cierre de la planta de Endesa en As Pontes como “un hito más en la desindustrialización de la comarca”, una situación que lamenta, aunque reconoce que no resulta una sorpresa.

Dobarro insiste en que el Gobierno central debería haber planificado de otro modo la transición ecológica a medio plazo, "de forma que las empresas de nuestras comarcas, que están sufriendo un duro golpe, pudieran adaptarse a la nueva realidad. Recordó, además, que Endesa fue instalada en As Pontes por el Estado y que por tanto el Estado “no puede dejar desasistida a toda la población de esta zona”.

Desde el respeto a las decisiones empresariales de Endesa, el presidente de COFER expresó su deseo de que la compañía siga apostando por Ferrol, Eume y Ortegal y puso a la Confederación a su disposición para colaborar en la búsqueda de iniciativas para que continúe e incluso intensifique su presencia en las comarcas. Estas reflexiones serán trasladadas al director general de Endesa a través de una carta en la que Dobarro le hará llegar esta disponibilidad para trabajar conjuntamente en nuevos proyectos para la zona.

IEN POR EUROPA APELA A LA MINISTRA DE TRABAJO YOLANDA DÍAZ

Iniciativa Empresarial del Noroeste (IEN por Europa) ha recibido con una profunda preocupación el anuncio de cierre de la central térmica de Endesa, una noticia que se suma a las nefastas expectativas que en estos momentos tiene la industria en la zona.

El presidente de la entidad, Manuel Pérez, apeló a la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, cuya presencia en el gobierno central, consideró, “debería servir para ayudar a que el grave declive que sufre la zona no pase desapercibido y se tomen medidas para paliarlo”.

El empresario lamentó que de otra manera, cuando pase la crisis sanitaria, Ferrolterra se encontrará “con un desierto industrial y sin futuro”. Desde IEN por Europa se recuerda que el desmantelamiento de las centrales térmicas de carbón es un proceso que afecta a muchos otros territorios en España y que el Gobierno tiene que plantear ya, de manera urgente, alternativas para que esta transición energética se produzca de una manera no traumática.

“La central de Endesa en As Pontes ha sido durante décadas la punta de lanza de la producción térmica en España -señaló Pérez-, y a partir de ahora debería serlo también del cambio de modelo, asumiendo el reto de buscar soluciones viables sin pérdida de empleos”.

Manuel Pérez reconoció que el fracaso de los estudios para usar biocombustibles en la central no es una sorpresa, pero lamentó que siga pasando el tiempo sin que se establezca una hoja de ruta que permita superar el cierre. La situación del complejo de Endesa en As Pontes, sumada a los problemas del sector naval, el anuncio de cierre de la planta de Siemens Gamesa en As Somozas y la incertidumbre que todavía atenaza el futuro de Alcoa “dibujan un panorama lo suficientemente preocupante como para que se tomen medidas extraordinarias y confiamos en que Yolanda Díaz, la primera persona que tiene Ferrol en el Consejo de Ministros, demuestre su compromiso con su tierra y contribuya a que haya una reacción urgente por parte del Gobierno”.