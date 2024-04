BNG pide proteger como Bien de Interés Cultural varios elementos de la central térmica de As Pontes

El BNG acaba de registrar varias iniciativas en el Parlamento de Galicia en las que reclaman que además de la chimenea de la central térmica de As Pontes como Bien de Interés Cultural (BIC), sean también incluidos otros elementos de este complejo para su conservación.

Así lo ha detallado los diputados nacionalistas Ramón Fernández y Xosé Manuel Golpe en el mediodía de este viernes en esta localidad, durante una rueda de prensa que han ofrecido en compañía de la portavoz del municipal del BNG en esta localidad, Carmela Franco, que también ha llevado estas mimas reclamaciones al Ayuntamiento de As Pontes.

Los nacionalistas han recordado que Xunta había iniciado en el año 2022 el expediente para que la chimenea principal de este complejo energético contara con este tipo de protección.

Ahora, desde el BNG también se pide la conservación del parque de carbones, una caldera, la sala de turbinas, dos torres de refrigeración próximas entre ellas y la sala de control, para de esta forma poder acometer en este espacio "el Museo Galego de la Electricidad, que deberá contar con un plan de y gestión, que también defina el órgano gestor y su fórmula jurídica", y en que deberían de estar representadas las cuatro administraciones públicas, como son la estatal, regional, provincial y municipal, además de la propia Endesa.

Los nacionalistas piden que por parte de la empresa eléctrica se elabore "un estudio, bajo la coordinación de la Xunta, para la utilización, a corto plazo, del resto de instalaciones y terrenos", en el que se contemplen distintos usos que posibiliten la generación de empleo en As Pontes.

Desde el BNG justifican la ampliación de protección a otros elementos a que "los indicadores socioeconómicos de As Pontes están en caída libre, sin convenio de transición justa, con una paralización unilateral del Futur-e por parte de Endesa, que prepara su huida" y que los proyectos previstos, "en el mejor de los casos, no iniciarán su actividad en el corto plazo", y que "la expectativa de un suelo industrial en los terrenos de la central, no serán antes del 2032, y sin que exista en este momento proyecto alguno que los pretenda ocupar", han sentenciado.