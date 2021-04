El BNG de Narón sigue con la campaña a favor de una residencia pública de mayores

El BNG de Narón comenzó hace unas semanas una campaña a favor de una residencia pública de mayores y para que cambien las políticas del gobiernos gallego llevando a cabo diferentes acciones: instando a la Xunta a través del grupo parlamentario del BNG, aprobando una moción municipal en el pleno de marzo y recorriendo los distintos barrios informando y recogiendo firmas.













Esta campaña no finaliza aún, seguirán recorriendo las distintas parroquias del ayuntamiento informando y recogiendo firmas en la que no sólo reclaman una residencia de mayores pública para la octava población gallega, si no que los cuidados comiencen con mayores inversiones en la asistencia domiciliaria para que se prime permanecer en el hogar mientras se pueda hacerlo y a favor de una vejez digna.