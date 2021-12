Abzu, la aplicación para "poner el transporte marítimo en el siglo XXI"

Con más de 15 años de experiencia en el sector, el consignatario de buques Gabriel Torrente ha lanzado Abzu, una aplicación cuyo objetivo principal es "poner el transporte marítimo en el siglo XXI".

En una entrevista con Efe, afirma que conocer "los problemas que tiene cada usuario" le ha inspirado para ultimar esta plataforma, llamada a solucionar "de manera más ágil" las limitaciones que imperan en este mercado. La pandemia aceleró su idea, pero la ha gestado en los dos últimos años.

Quiere que este sistema "repercuta en una mejor comunicación" y en un "ahorro de costes para navieras y usuarios del puerto". Aunque la alerta sanitaria ha permitido avanzar en el trabajo a distancia, cree que se continúa "trabajando como toda la vida" en aspectos esenciales.

Hace menos de cuatro años "monté mi consignataria, pequeñita", y con el camino que fue recorriendo surgió el afán por lanzar "una plataforma más digital, más moderna", y ver "en tiempo real lo que pasa en la operativa de un buque".

DESDE PONTEDEUME

Los clientes le propusieron que explorase las posibilidades de desarrollo y la bombilla se encendió al hablar con Fernando Vázquez, primer ejecutivo de la firma Imatia: "Le gustó mucho y estoy muy agradecido", apunta el emprendedor de Pontedeume.

A finales del pasado mes de julio se ejecutaron "unas pruebas piloto con una carga de troncos de eucalipto", pero ha sido en las últimas semanas cuando está ya plenamente "activa con descargas de buques que vienen de Escandinavia". En concreto, embarcaciones llegadas de Finlandia y Suecia para la compañía ferrolana Maderas del Noroeste.

Torrente sostiene que los beneficiados "notan un cambio", que compara con el salto "de Ms-Dos a Windows, el día y la noche". Ahora aspira a que lo "empiecen a probar más clientes".

"Los usuarios del puerto me están diciendo que parece mentira que no hubiera algo como esto; otros me dicen que es muy intuitiva, lo que más me llama la atención es que me dicen si esto lo hice yo".

El impulsor de Abzu, que enmarca en la llamada economía azul, resalta que existe "un complejo de que no se pueden hacer cosas interesantes, que tienen que venir de fuera". Sin embargo, habla de la "gente con potencial y posibilidades inmensas" que merece una oportunidad: "Hace falta que tengamos confianza por parte de empresas, de los organismos públicos; aquí hay mucho talento".

CONTACTOS

Ya se ha reunido con el nuevo presidente del Puerto de Ferrol, Francisco Barea, al que también ha gustado el proyecto.

"Ojalá seamos parte activa", dice sobre las opciones de "innovar en el puerto, ponerlo en el siglo XXI", pues los barcos que han estrenado esta aplicación ya han podido seguir, "desde el capitán hasta el último eslabón de la cadena" qué sucedía "en cada momento".

De un posible "retraso del buque a una incidencia en la operativa" o para firmar la recepción de la carga, Torrente asegura que cuando más valor tiene es para grandes unidades, dotadas de una "operativa más compleja y con más partes implicadas".

Un ambicioso plan que mezcla correos electrónicos y llamadas hasta un resultado que emula a un simple mensaje de WhatsApp. Y es un homenaje a la cultura sumeria, en la que Abzu fue una deidad vinculada con el agua.