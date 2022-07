El Abanca Pantín Classic Galicia Pro celebra su 35º aniversario

Cuenta atrás para el cumpleaños más especial del ABANCA PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO, la cita por excelencia del verano gallego, que este año deja atrás las restricciones obligadas por la pandemia y aspira a batir el último récord de 100.000 visitantes con un programa tan ambicioso como completo, tanto en el agua como fuera de ella.

Más de 150 surfistas de todo el mundo inscritos en la competición oficial, -la primera de la temporada en el circuito europeo de la World Surf League (WSL)- con nombres célebres como Joan Durú, Kauli Vaast o Adur Amatriain -ganador en 2021-, mientras que en la categoría femenina destacan Teresa Bonvalot o la jovencísima tahitiana Aelan Vaast, hermana de Kauli y reciente vencedora del Cabreiroá Junior Pro Ferrol disputado en Doniños.



El ABANCA PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO 2022 arranca este sábado 9 con los triales gallegos en los que participan más de 60 jóvenes deportistas -Federación Gallega de Surf- que medirán sus fuerzas para hacerse con uno de los cuatro wildcards en liza, dos en categoría masculina y dos en la femenina, que les permite el pase directo a las mangas oficiales; en paralelo, se desarrollarán las pruebas de surf adaptado en las que se miden 33 atletas con discapacidad llegados de Canadá, Argentina, Francia o Alemania en la única prueba española de esta disciplina fuera de los campeonatos estatales, con un premio en metálico de 10.000 euros.



La presentación oficial del 35 ABANCA PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO tendrá lugar este sábado en la playa de Pantín a las 12:00 horas con la presencia de autoridades institucionales junto a los principales patrocinadores, con el aliciente de contar con Aitor Francesena, ‘Gallo’. Este mítico surfista vasco y entrenador de grandes nombres como Aritz Aranburu o Eneko Acero relatará su experiencia vital. Perdió la vista pero no la pasión por el océano y sigue compitiendo y dando ejemplo a diario de energía, vitalidad y superación personal, un relato que ofrecerá en una charla abierta a las 18:00 horas.



LUDOTECA GRATUITA Y ESPACIO DE CUIDADOS Y SALUD



El ABANCA PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO 2022 es mucho más que un campeonato de surf en la playa de Pantín y su trascendencia y significación van mucho más allá. Con la ayuda del público, haremos de esta 35 edición algo irrepetible y para poner todo de nuestra parte este año contamos con una ludoteca gratuita para niñas y niños de 3 a 16 años (inclusive) para promover la conciliación de deportistas, trabajadores y público del campeonato con el respaldo institucional de la Xunta dentro del Plan Corresponsables, de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.



Más allá de favorecer la conciliación, la ludoteca del ABANCA PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO 2022 se promueven los valores propios del deporte como el esfuerzo, el compañerismo, el aprendizaje y la autoestima. De los más pequeños a los ya adolescentes, todas y todos podrán realizar bautismos de surf, skate, talleres ambientales en una jaima cubierta a pie de playa y guiados por monitores titulados y con amplio bagaje.



Para asistir a la ludoteca no es necesario inscribirse previamente ni reservar plaza. Basta con presentarse y cumplimentar los datos y autorizaciones pertinentes hasta completar las plazas. Estará operativa del sábado 9 al domingo 17 en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20:00 horas. Para consultar cualquier duda al respecto, pueden dirigirse a press@classicsurfpro.com



DYSON ATERRIZA POR PRIMERA VEZ EN EL ABANCA PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO CON UN SHOWROOM DE LUJO



Unos 5.000 metros cuadrados de instalaciones a pie de playa, con tiendas, gradas, zona de restauración, ocio y food trucks completan la oferta deportiva y de ocio de este campeonato con música en vivo, zona de cuidados y salud a cargo de Vithas y el desembarco, por primera vez en los 35 años del campeonato, de un patrocinador del peso de Dyson.



La multinacional británica de tecnología global ha desplazado a Pantín una instalación de lujo para un showroom de belleza en dos alturas que hará las delicias de tiktokers e influencers y de los asistentes con su línea de planchas del pelo y cuidado capilar. Un batallón de estilistas realizará a los afortunados el cambio de look del verano entre cócteles y otras muchas sorpresas.



No es la única novedad que guarda el ABANCA PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO de este julio 2022, que duplica la zona de skate libre ampliando instalaciones con un half pipe a cargo de Barrel, mientras que Parque Ferrol se suma al 35 cumpleaños con un taller de tie dye (o desteñido). Todo y más. Del 9 al 17 de julio, ¡ven a vivirlo!