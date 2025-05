O Parrulo Ferrol jugará el playoff de ascenso a Primera División

Ferrol - Publicado el 10 may 2025, 21:35

O Parrulo Ferrol, el equipo ferrolano de fútbol sala, ha conseguido una agónica y merecida victoria por 3-4 en su visita al Levante UD en Paterna, resultado que le otorga una plaza para disputar el playoff de ascenso a la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

La gesta lograda por los pupilos de Gerard Casas desató la euforia en la expedición ferrolana y en la afición que se desplazó hasta Valencia para apoyar a su equipo. El encuentro fue vibrante y emocionante hasta el último segundo, con un O Parrulo Ferrol demostrando garra, calidad y un espíritu de lucha encomiable.

Tras la emocionante victoria, el entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, no ocultaba su alegría y orgullo: "Una locura, otra gesta de este equipazo que no se cansa de hacernos disfrutar, de hacernos soñar. Quiero felicitar a mis jugadores, al cuerpo técnico, al club y a la afición que viajó hasta Valencia para animarnos, que nos ayudaron muchísimo. La verdad es que muy feliz y muy orgulloso porque vamos a llevar el playoff a casa con nuestra afición, con muchísimas ganas de ver A Malata a reventar y a seguir disfrutando de esta fiesta que esto no se ha acabado".

O Parrulo Ferrol Hasta Valencia se desplazaron algunos aficionados

Ahora, O Parrulo Ferrol se enfrentará en el playoff de ascenso al Inagroup El Ejido. El calendario de los emocionantes enfrentamientos será el siguiente:

1º Partido: 24 de mayo en el pabellón de A Malata.

2º Partido: 31 de mayo en El Ejido (Almería).

3º Partido (solo en caso de ser necesario): 3 de junio en el pabellón de A Malata.

La afición de O Parrulo Ferrol ya se prepara para arropar a su equipo en estos cruciales encuentros, con la ilusión de ver a su club ascender a la máxima categoría del fútbol sala español. Sus seguidores llenarán el pabellón de A Malata para alentar a sus jugadores en este sueño que ahora está más cerca que nunca. ¡El playoff de ascenso será una auténtica fiesta en Ferrol!