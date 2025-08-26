Narón celebra este sábado la XXXI edición de su Torneo de Balonmano

El Pabellón Campo da Serra de Narón acogerá este sábado, 30 de agosto, la trigésima primera edición del Torneo Ciudad de Narón de balonmano. El evento, organizado por el Ayuntamiento y el Club Balonmano Narón, contará con partidos durante todo el día en diferentes categorías.

El concejal de Deportes, Ibán Santalla, presentó el evento junto a Alejandro Basoa y César de Castro, presidente y vicepresidente del club, así como con los jugadores Emilia de Castro y César de Castro.

La jornada comenzará por la mañana, de 10:30 a 14:00 horas, con la categoría infantil. Competirán el Balonmán Narón, el OAR, el Viveiro y el Eume. Por la tarde, de 16:15 a 19:15 horas, será el turno de la categoría cadete, en la que participarán el club anfitrión, el OAR y el Viveiro.

Para cerrar el torneo, a las 20:15 horas se disputará el 1º Encuentro de Copa de la categoría sénior, un enfrentamiento entre el Balonmán Narón y el Balonmán As Pontes.

El concejal Santalla destacó la importancia de este torneo, ya considerado un clásico de la ciudad, y agradeció el trabajo del Club Balonmán Narón. Por último, animó a la ciudadanía a asistir al evento para apoyar a los deportistas.