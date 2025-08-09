María Paz y Adrián Vázquez vencen en la III Cronoescalada Sanrockeira de Naraío

El ciclista de carretera Adrián Vázquez Vidal y la ciclista de montaña María Paz Gago se han proclamado vencedores absolutos de la III Cronoescalada Sanrockeira, celebrada este viernes en Naraío, San Sadurniño.

Vázquez, del BTT Ultreia, firmó un impresionante tiempo de 12 minutos y 51 segundos en un recorrido de 3,4 kilómetros. Por su parte, Paz Gago, quien fue la participante femenina de mayor edad, completó el trazado en 20 minutos y 22 segundos.

La carrera, de carácter aficionado, congregó a más de 80 ciclistas de las modalidades de bicicleta de carretera y BTT. La jornada estuvo marcada por las altas temperaturas, lo que dificultó el esfuerzo de los participantes y obligó a la organización a instalar una manguera de refresco a mitad del recorrido. La única nota negativa de la jornada fue la baja participación femenina, con solo tres mujeres inscritas, todas en la categoría de BTT.

En la modalidad de carretera, el podio masculino lo completaron Iván José Prieto Bellón y Alejandro Carreira Villaverde. En la categoría BTT, los mejores tiempos masculinos fueron para Jorge Abeal Orgeira, seguido de Miguel Anxo Nogueira Pérez y David Serantes Varela.

En la categoría femenina, tras la ganadora María Paz Gago, se situaron Cristina Calvo Gunturiz y Clara Gabeiras Piñeiro, ambas de la localidad de Naraío. Las tres ciclistas fueron también las ocupantes del podio en la categoría Máster 50. En esta misma categoría para hombres, los mejores tiempos en BTT fueron para Álvaro López Fariñas, Fernando López Saavedra y Jorge Soto Vázquez.

En la categoría Máster 50 de carretera, el ganador fue Juan Luis López de Guereñu, quien ya se había impuesto el año pasado, seguido de José Luis Fernández Caaveiro y José Javier Rodríguez Fernández.

La cronoescalada, organizada por el club ciclista Biela e Chaveta y el Concello de San Sadurniño, ha sido destacada por la elevada participación y la ausencia de incidentes, lo que refuerza el prestigio de esta cita ciclista.

PRÓXIMO EVENTO

El calendario ciclista anual de la zona cerrará el viernes 19 de septiembre con la Ruta BTT nocturna, que partirá a las 21:00 horas desde el CPI de San Sadurniño. Habrá dos recorridos, uno de 19 kilómetros de dificultad baja y otro de 22 km de dificultad media, ambos a través de caminos y senderos del municipio. Se ofrecen 125 plazas, con inscripción gratuita hasta el 17 de septiembre.