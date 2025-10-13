Palacio San Dionisio abre sus puertas al público este lunes 13 de octubre: la iniciativa privada pone la guinda a la oferta enoturística del Marco de Jerez

Este viernes ha sido inaugurado el Centro Cultural Palacio San Dionisio. Un edificio construido en 1837 en la céntrica Plaza de la Asunción, y que ha sido rehabilitado durante los tres últimos años. Una reforma dividida en dos fases, fachada e interior, y en la que han participado los arquitectos: Sergio Lucena, Belén de la Cuadra, Manuel Aranda, Delia Villaverde y Miguel Ángel López. Palacio San Dionisio se divide en planta baja, primera y segunda planta, conservando sus dos primeras la estructura original.

Palacio San Dionisio aúna tres espacios: The Sherry Gallery, el primer y único museo dedicado a los vinos de Jerez y el Brandy de Jerez; el Centro Cultural, con tres espacios multifuncionales. En estas salas, así como en los jardines interiores del Centro Cultural Palacio San Dionisio se desarrollarán exposiciones, eventos culturales tales como conferencias, micro-conciertos, presentaciones de libros, etc; y Las Cuadras Spirit Room, un establecimiento donde, el vino, la coctelería y los spirits serán protagonistas.

Palacio San Dionisio supone un valor añadido para la oferta cultural jerezana, que además reúne historia, cultura y patrimonio del vino y Brandy de Jerez en todo su esplendor; así como una agenda de actividades periódicas didácticas e interactivas.

Su musealización ha sido concebida para respetar la esencia del edificio y permitir que la historia siga respirando entre sus paredes. Sus espacios combinan rigor y belleza, tradición y tecnología, invitando a descubrir, sentir y comprender un vino irrepetible. La visita comienza con la bienvenida en el patio interior y continúa en la primera planta con la sala de audiovisuales, la sala del Jerez y la sala del brandy. En la segunda planta se puede contemplar diferentes secciones como la Industria Gráfica, Visor de Etiquetas, Viñas y Pagos, Visor de botellas históricas, Embotellado, Aromas y laboratorio, Producción y elaboración del Jerez, Clasificación de los vinos, Tonelería, Andana de botas y Visor del Glosario. La visita puede finalizar con una cata de vinos de Jerez en la sala de catas de la planta baja con una capacidad para 30 personas.

El Centro Cultural Palacio San Dionisio tendrá su apertura general el próximo 13 de octubre, abriendo todos los días de la semana en horario de 10:00 horas a 15:00 horas y de 18:00 horas a 20:00 horas. De la misma forma, las visitas guiadas serán en los horarios de 10:00 horas, 11:30 horas, 13:00 horas y 18:00 horas. Los precios oscilan de los 15,00 € a los 50,00 € según tipo de visita y cata; con descuentos disponibles sobre la visita para jerezanos, estudiantes, jubilados y niños. Los menores de 7 años tendrán la entrada gratuita.