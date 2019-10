Xulio Ferreiro no cierra la puerta a su vuelta a la política

El pleno del Ayuntamiento de A Coruña tuvo hoy un invitado inesperado: Xulio Ferreiro asistió desde la tribuna del público a la sesión plenaria. El ex-alcalde herculino quiso estar en la aprobación del primer paso para iniciar la creación administrativa del área metropolitana, que cristalizará en un anteproyecto de ley que tendrá que aprobar el gobierno gallego.

Ferreiro acudió a María Pita acompañado de dos parlamentarios del Grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez y Xan Xove. Una vez finiquitado ese asunto del orden del día, que se aprobó con la abstención del PP, bajó para “celebrar” ante los periodistas la creación de este ente metropolitano. Pese a estar al frente del anterior gobierno coruñés, Marea Atlántica culpa a populares y socialistas de la falta de concreción de este proceso por abstenerse en un pleno de 2016.

Hoxe @XulioFerreiro volve ao #PlenoCoruña para asistir ao acordo sobre a #ÁreaMetropolitana, que foi bloqueado por PP e PSOE durante o seu goberno.



Hoxe, por fin, recoñécese a #DeclaraciónDeMaríaPita asinada en 2016, e recoñecida xa por todos os demais concellos da área. pic.twitter.com/ym9WriZu9K — Marea Atlántica (@mareatlantica) October 3, 2019

Al exregidor, que se reincorporará en unos meses a la docencia en la Universidade da Coruña, le preguntaron por su posible vuelta a primera línea política para las elecciones autonómicas. Señaló que “en estos momentos” no se plantea retomar la política, pero no cierra la puerta. “No sé lo que deparará el futuro”, dijo, al tiempo que reconoció: “no tengo ninguna perspectiva de nada en estos momentos. Aun voy a cumplir 45 años la semana que viene, me queda mucha vida para muchas cosas”. Tiene claro, no obstante, que “Galicia” y, sobre todo “A Coruña” necesitan “otro gobierno autonómico” y “eso en octubre seguramente tengamos oporrtunidad de amañarlo”

De lo que no ha querido pronunciarse es de la irrupción para las elecciones generales de Más País, el partido encabezado por Íñigo Errejón: “hoy vine aquí a hablar del área metropolitana, el resto de las cosas las veo desde la barrera”, zanjó.