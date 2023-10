Vuelve la lluvia a A Coruña y nos pilla con ropa de verano

Ha vuelto la lluvia a A Coruña, y lo ha hecho con fuerza. Este viernes, ya desde primera hora, el agua ha regado generosamente la ciudad gallega y ha traido momentos casi olvidados debido a las altísimas temperaturas registradas este mes de octubre.

Esquivar goteras, la lucha encarnizada por ver quién se aparta de la cornisa o pies y hasta rodillas empapadas al pisar algún charco... o alguna baldosa mal encajada. La lluvia estaba anunciada, pero a muchos los ha pillado con ropa de verano y se resguardaban en portales mientras debatían si volver o no a casa a coger un paraguas o un chubasquero.

Vídeo Lluvia en la calle Panaderas la mañana de este viernes





Reguero de incidencias

La lluvia ha vuelto acompañada por viento. Las rachas han alcanzado 72 kilómetros por hora en la ciudad, 93 en Punta Langosteira o han superado los 100 en Coristanco. Esta combinación se ha traducido en decenas de llamadas recibidas en los cuarteles de la Policía local y los bomberos.

Vallas y contenedores caídos han sido algunas de las incidencias, entre las que destacan un poste de electricidad cayó en un solar de la calle Huerto, una rama de grandes dimensiones en Os Mallos o el desprendimiento de parte de un tejado en San Andrés. Tapas de alcantarillas que rebordan o balsas de agua en la calzada forman parte del panorama de esta jornada

¿Llueve en A Coruña el fin de semana?

Los chubascos intermitentes seguirán durante toda la jornada del viernes, con menos intensidad que a primera hora. No obstante, se mantienen hasta última hora de la tarde avisos amarillos por acumulaciones de agua importantes.Pueden llegar a 15 litros por metro cuadrado en una hora o 60 en 12 horas.

El sábado Meteogalicia no prevé lluvias en A Coruña. El domingo, vuelven los chubascos y se quedarán durante toda la semana





¿Cuál es el mejor calzado y paraguas para un día como este?

En todo caso, la ropa que llevamos el jueves festivo ya no vale el viernes, a lo que hay que sumar que sigue haciendo mucho calor. Para no llegar al trabajo con los pies empapados, Javier, de La Casa de las Zapatillas recomienda para este momento como calzado “una deportiva con un poco de membrana, de piel o sintética”, una solución “ideal” mientras no llegue el momento de poner botas o botines gruesos.

Son imprescindibles chubasquero y el paraguas. Pero con las rachas de viento que estamos teniendo, ya hemos visto alguna varilla caída en combate. Amparo, trabajadora de Paraguas Carballo, nos cuenta que el accesorio perfecto para un día como este debe ser “largo” y con “varillas aceradas” y “macizas”. “Ese paraguas aguanta muy bien el viento, es muy resistente”, asegura.