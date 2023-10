El calor en A Coruña reduce la venta de ropa de invierno “venderíamos el doble”

Con el cambio climático, es difícil pensar en comprar un jersey de manga larga o un abrigo de lana. Y eso es lo que tiene en su escaparate María. Es la dueña de Lovely Rita, una tienda de ropa en la calle de la Torre de A Coruña y, como es habitual en cualquier octubre, están “a tope de ropa de invierno” . Aunque no se le ha vaciado el local, está vendiendo la mitad de prendas de lo habitual. Reconoce que, en circunstancias normales “se vendería el doble”.

¿QUÉ ROPA SE VENDE CUANDO YA NO HAY ESTACIONES?

No obstante, asegura que no tiene queja, porque la gente sigue fiel al negocio: “como sabe que el invierno va a venir en algún momento, algo sí se está vendiendo”. Ahora, despachan “mucho vaquero, mucho vestido, que aunque sea de manga larga te lo puedes poner, muchas sudaderas...”.

Y parece increíble, pero “¡jerseys y chaquetas también se están vendiendo!”. María cree que, en los últimos años, ha quedado demostrado que “ya no hay entretiempo. Pasamos de ropa de verano a ropa de invierno”.

EL BONO ACTIVA COMERCIO

Reconoce que estos días les salva la vida el Bono Activa Comercio. “Nos va a dar un respiro estas 2/3 semanas”. Parte del mérito es de la promoción que hacen. Se lo ofrecen a las clientas y “hacemos mucho hincapié en que lo utilicen rápido”, asegura, porque “cuando se acaba el dinero, lo cortan”.

Aunque salven los muebles, está deseando que vuelva la lluvia y el fresco del otoño gallego. Y no solo ella: “Todo el mundo me lo dice: estamos cansados de la ropa de verano, ¡es que llevamos desde abril con buen tiempo! Y aquí no estamos acostumbrados a tanto calor”, asevera.