La visita ambiental que salvó la vida a dos personas en el mar de Oleiros (A Coruña)

Una embarcación de Salvamento Marítimo rescató este martes a los dos ocupantes de un barco que volcó en la zona de Seixo Branco, de Oleiros. La embarcación de recreo se hundió en pocos minutos y la Salvamar Betelgeuse pudo recoger con vida a sus dos ocupantes gracias a la llamada de un testigo que fue providencial.

Se dio la casualidad que el suceso coincidió con una visita medioambiental organizada por el CEIDA de Santa Cruz y fue uno de los responsables del grupo alertó a Salvamento. “Una estudiante en prácticas avisó de que acababa de volcar”, cuenta Verónica Campos. Esta educadora ambiental estaba al frente del otro grupo de estudiantado procedente de un Instituto de Caranza (Ferrol), que participaba en la actividad, un paseo divulgativo por el monumento natural de Dexo.

La tripulación de la Salvamar Betelgeuse rescata del mar con vida a los dos tripulantes de una embarcación de recreo volcada en Seixo Blanco (A Coruña). Fue un informante quien dio el aviso. Una vez más, recuerda que la alerta temprana salva vidas pic.twitter.com/s5x1APYTnY — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) February 20, 2024

El alumnado siguió las labores de rescate con expectación. De hecho, Salvamento devolvió dos veces la llamada para cerciorarse de que no era un aviso falso por toda la algarabía que se había montado. “Con muchos chicos y chicas detrás gritando podía parecer que no era un aviso serio pero luego tardaron unos 15 minutos en llegar”. Finalmente, fueron rescatados y evacuados al puerto de Oza, desde donde se les trasladó al hospital para recuperarse. Uno tenía síntomas de hipotermia y otro las costillas rotas.

Una lección más allá de lo ambiental

Los labores tuvieron en vilo a todo el grupo, que pasó de la excitación inicial a estar con el corazón en un puño. Desde luego, la zona de Seixo Branco no se les va a olvidar, no solo por sus valores ambientales, sino por el riesgo que conlleva adentrarse en el mar, que ya se ha cobrado muchas vidas. “No era tanto mar como otras veces, suficiente para un espectáculo precioso, los chicos estaban entusiasmado pero los bajamos un poco a tierra”. Ya minutos antes Verónica les había resaltado que “hay familias que tienen desaparecidos en este Mar de A Marola”

En sus visitas, siempre intenta difundir valores históricos o culturales en las visitas, y en este caso lo que pregonaba una canción tradicional que cantaron minutos antes casi se cumple “Pasei o mar da Marola/ ferrolana por te vere/ pasei a mar da marola /a piques de me morrere”. “Quedoulles claro que o contido do que lles contamos era absolutamente certo”, comenta esta educadora. Para redondear una visita completa, no faltó ni la visita de unos delfines.