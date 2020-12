VÍDEO: Las impresionantes olas de 8 metros en A Coruña en plena alerta roja

La borrasca polar ‘Dora’, que afecta este viernes a Galicia, se deja notar con fuerza en el litoral de A Coruña. En esta zona hay alerta roja por viento y olas lo que, sumado a la lluvia, deja una jornada de lo más desapacible.

En la ciudad de A Coruña, Dora ha dejado imágenes impresionantes, con olas que rozan los 8 metros y rachas que en la mañana del viernes han llegado a 88 km/h en el municipio. En Punta Langosteira rozaron los 91 y en localidades como Malpica, en la Costa da Morte, llegaron a picos de 105 km/h.

La alerta roja se mantendrá toda esta jornada y la del sábado. La predicción de la AEMET habla de riesgo de olas de hasta 9 metros y de vientos fuerza 7 en el litoral. En el interior de la provincia, hay este viernes aviso amarillo por nieve. La cota ha bajado hasta los 500 metros.

Este fenómeno adverso ha obligado a mantener cerradas las playas de la ciudad de A Coruña. También se cierran parques y jardines, además de la Torre de Hércules.

��Activada a alerta vermella no mar por fortes ventos no litoral da Coruña. Rogamos extremar as precaucións, evitar achegarse á costa e atender ás recomendacións.



⚠️As praias da cidade están pechadas e progresivamente iranse pechando tamén parques e xardíns.#sentidiño