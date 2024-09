Esta vecina de A Coruña tiene parálisis cerebral y es mamá de una niña de dos años: “Querer es poder”

Cuando Mami Con Ruedas nació, los médicos llegaron tarde al parto. Y esos minutos sin oxígeno se tradujeron en un diagnóstico que la marcaría toda la vida. Parálisis cerebral infantil. Estas tres palabras, para muchos, se traducen en un 'no': No vas a poder estudiar, no vas a poder trabajar. No vas a poder casarte y, mucho menos, tener hijos.

Sin embargo, esta vecina de A Coruña, con 36 años, enseña desde su silla de ruedas que los límites son más los que vienen desde fuera que los que uno se pone. Estudió Comercio y Diseño Gráfico. Tiene pareja estable desde hace unos seis años. Y desde hace dos y medio está embarcada en la mayor aventura de su vida: ser madre.

el reto más grande de su vida: ser madre

Mami se quedó embarazada y, tras hablarlo con su pareja por si había algún problema, decidió aceptar el reto. Y eso que muchos le decían que era una locura: “Cuando le dije a alguna gente: estoy embarazada... buah, me contestan: cómo se te ocurre, estás loca...”, recuerda. Cree que es “una respuesta un poco retrógrada. Yo, si alguien digamos, normal, me dice que está embarazada, le felicito”.

La decisión fue completamente meditada y antes de seguir adelante consultó al médico de cabecera, que le reconoció su valentía y coherencia. Un apoyo necesario que inclinó todavía más la balanza al sueño de Mami.

El embarazo fue muy movido. Le decían que el parto podía ser natural, pero fueron precavidos. Por su condición, no puede controlar completamente los movimientos y era difícil ponerse la epidural. Así que, por cesárea, nació el mayor tesoro de Mami: una niña preciosa, sana y feliz que ahora está en el momento de explorar y preguntarlo todo.

Cedida La niña, recién nacida

“Es la época de 'qué es esto' 'y por qué''?”, la de “mamá, mamá” o la de “curiosear, cotillear”. “Para mí es lo más bonito”, confiesa.

un equipo perfecto para visibilizar lo posible

El caso es que hace un equipo perfecto con su pareja. Ella lleva cada día a la peque a la guardería o le hace de comer. Él la baña, la viste o realiza otro tipo de tareas. “Cosas básicas importantísimas que yo no puedo hacer”, explica

Mami con Ruedas quiere contar su historia y que llegue a la gente porque es consciente de que lo suyo llama la atención. Se ha fijado al ir como ella y no ve a nadie como ella y por eso quiere “dar a conocer, dar un apoyo”. Su mensaje es simple pero muy poderoso: “Querer es poder”.

“La discapacidad no es un problema a la hora de criar, de educar a tu hijo o hija, a la hora de estar con ella, amamantar”, asegura. Evidentemente, cada día “es un gran reto” pero “aun así es un logro”. “Es pequeñita pero cuidao”, ríe al describir la vida diaria con su hija.

La llamamos Mami porque quiere que nos refiramos a ella como Mami Con Ruedas, el nombre que utiliza tanto en Tiktok como en Instagram para grabar su día a día. Cómo acompaña a la peque a la guardería en la silla. Cómo limpia los baños o el salón. Cómo la niña crece y juega, sana y feliz. Ajena a cualquier “no” que alguien exclame desde fuera.