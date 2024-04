Una unidad móvil recorre la comarca de A Coruña para escuchar a las personas que sufren

La pandemia de coronavirus derivó en pandemia de salud mental. Esto lo hemos oído en varias ocasiones, pero lo ha constatado Valentín Rodil. Este psicólogo y religioso Camilo dirige el Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos en Madrid. Estos días está por la comarca de A Coruña con una unidad móvil para hablar sobre el duelo, sanar el sufrimiento y, sobre todo, para escuchar.

Es la UMI,Unidad Móvil de Intervención en Duelo San Camilo, es el 'brazo móvil' del Centro de Escuchaque los Religiosos Camilos tienen en Tres Cantos (Madrid). Está especializada en atención en crisis y permite hacer accesible el servicio de ayuda allí donde se hace necesario. En ella, además de dar a conocer el proyecto, Valentín hace una labor de sensibilización sobre la importancia de ser escuchados para recuperar la salud perdida a causa del sufrimiento y sobre la necesidad de contar con personas que escuchen a otras y que, así, se conviertan en cauces de sanación.

La pandemia se ha cebado con los jóvenes

En el centro de escucha han apreciado “un aumento astronómico de las personas que vienen a vernos con complejidades mayores”, según ha relatado en Mediodía COPE Coruña. Explica el sufrimiento actual en que “vivimos una situación bastante compleja” tras la pandemia y “en puertas de una guerra o algo que no sabemos muy bien”. Igual que después de la guerra mundial, cuando “la psicología creció mucho” y hubo que atender “tanto sufrimiento”, la pandemia “ marcó un antes y un después en la vida de mucha gente, especialmente gente joven”.

Y es que, subraya el religioso, “la gente joven en la pandemia ha sido vista como que lo único quetenían que hacer era no contagiar a los mayores y eso como sentido de la vida es bastante escaso”. A partir de ahí, hay unas consecuencias “ahora mismo importantes” y “una situación preocupante”. “Los profesores de muchos institutos están un poco dando la alarma, en varios sitios hemos iniciado protocolos de suicidio por esa razón”, confiesa.

En general, ¿por qué sufrimos tanto? “Porque somos humanos, porque amamos, porque nos vinculamos, porque las personas son importantes para nosotros y porque somos seres que damos significado a las cosas”. Eso supone, por tanto, “darnos cuenta de lo que significa que es perder y perdernos”, opina el profesional.

La importancia de un buen acompañamiento

Para paliar todo este dolor, es partidario del acompañamiento, el “sufrimiento compartido”. “En las pequeñas charlas que yo doy he empezado a hacer una cosa que realmente es muy visual. Yo empiezo a poner una mesa grande y empiezo a pensar solo dando vueltas a la mesa”. La gente, relata ve “que vas a una velocidad, que vas dando más vueltas, que además das vueltas hasta que te mareas”. En ese momento, “cojo una de las personas que están allí y la pongo a dar vueltas conmigo y entonces me di cuenta de cómo cuando empiezo a contárselo a alguien me paro más, voy más despacio”, en definitiva “con más detalle”, hasta dar con una vía de solución, ya que “en un momento lo visualizamos, nos damos cuenta”.

Incide en que ese acompañamiento sepa guiar, porque “va a ser muy importante también que la persona que esté contigo sepa qué hacer, que esté ahí recogiendo un poco lo que dices, que haga preguntas que sean oportunas, que recoja muy bien el dolor que tú tienes y el sufrimiento”. Es decir, “que favorezca que tú en un momento dado tomes unas decisiones”, no simplemente “hacer compañía”

Recorrido por la comarca de A Coruña

La Unidad Móvil de Intervención en Duelo San Camilo está de martes a jueves en la parroquia de Santa María de Cambre, estará disponible para aquellas personas que deseen ser escuchadas. Se ha de pedir cita previa en el teléfono 680 311 958.

Además, Valentín Rodil ofrece varias charlas estos días en la comarca de A Coruña. Este martes 16 de Abril, a las 20h está en la Parroquia de San Esteban de Perlio (Fene) con la conferencia “Como acompañar la pérdida y el duelo”.

El miércoles 17 de Abril, desde las 17:30 h, estará en la plaza García Hermanos (Betanzos) a disposición de quien quiera ser escuchado y la conferencia será a las 20:15 h en el Salón Azul del Liceo.

Por último, el jueves 18 de Abril, a las 20h ofrece una charla-coloquio sobre la escucha que sana, en la parroquia de Santa María de Pastoriza (Arteixo)