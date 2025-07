Ultimátum del alcalde de Culleredo tras una pelea multitudinaria entre feriantes de las fiestas de O Burgo: "Por mínimo que sea"

Una pelea multitudinaria entre feriantes durante el montaje de las barracas de las fiestas de Santiago Apóstol de O Burgo, en Culleredo, se ha saldado con la detención de un hombre de 26 años por un delito de lesiones graves con arma blanca, y de una mujer de 52 años y otro hombre de 20 por tenencia ilícita de armas. Portaban un arma de fuego manipulada que carecía de la documentación reglamentaria. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.

Los ánimos, a día de hoy, se han calmado. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, ha asegurado que "de momento, reina la tranquilidad. Esperamos que se mantenga así hasta el final de la fiesta".

MOTIVOS

El alcalde de Culleredo ha apuntado que "supuestamente parece que dos de las familias que ocupan espacio con atracciones, una de ellas le solicitaba a la otra que moviera una caravana para poder ubicar su atracción. Esta se negó. Eran dos personas jóvenes, que posiblemente no están muy acostumbrados a medir en este tipo de conflictos y se enzarzaron en una pelea inicial y, bueno, ya saltaron todas las familias".

Rioboo asegura que gracias a la "rápida intervención" de las fuerzas de seguridad, de la policía local y de la Guardia Civil, se consiguió "abortar lo que podía haber sido un suceso de mayor envergadura". Aún así, reconoce, que los hechos son "graves".

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Como primera medida para evitar que se reavive el conflicto, se ha establecido un "cordón policial" que vigila la zona y que seguirá todos los días de la fiesta, del 23 al 28 de julio. Se ha establecido un dispositivo de seguridad desde el ayuntamiento en coordinación con la subdelegación del Gobierno de A Coruña. Se ha dotado de numerosos efectivos de la Guardia Civil en este entorno, "durante la noche de ayer pudimos contar hasta 16 guardias civiles que han vigilado la zona donde se originó el conflicto, igual que efectivos de la policía local".

El alcalde junto al concejal de Fiestas han mediado con todas las familias, "hablando uno a uno con los feriantes, hemos conseguido momentáneamente apaciguar los ánimos". Rioboo les ha trasladado la necesidad de que se mantenga la calma hasta que se terminen los festejos. "La fiesta no empezó. Todavía quedan seis días de fiesta, más los que restan para desmontar todo lo que es la feria".

No considera, sin embargo, convocar la junta local de seguridad tal y como ya ha pedido el BNG. "No consideramos desde la subdelegación y desde el ayuntamiento necesario convocarla. En este momento, tenemos que tener en cuenta que todavía se están abriendo diligencias al respecto. Todavía hay una investigación abierta, todavía no hay nada concluido. Se está tomando declaración a las partes afectadas, tanto a víctimas como a presuntos agresores", explica el alcalde.

Una vez que cuenten con toda la información, señala, valorarán en coordinación con la subdelegación del gobierno en A Coruña la convocatoria de la Junta Local de Seguridad, "en la cual podríamos también incluir más temas". Lo que sí ha mantenido es una reunión "formal" con los portavoces de los diferentes grupos de la oposición para ponerles "al corriente de todos los datos que tenemos y de la evolución de este suceso y que tengan conocimiento de primera mano", añade.

SUSPENSIÓN DE LAS FIESTAS

El alcalde de Culleredo reconoce que no le temblará el pulso para decidir la suspensión de las fiestas si vuelve a haber nuevos incidentes. "Si hay un altercado nuevamente, por un mínimo que sea, pues, efectivamente, nos veremos obligados a suspender la fiesta, porque yo creo que es lo correcto y, bueno, pues otro año sería". Las fiestas de Santiago Apóstol de O Burgo son unos festejos "muy deseados" por los ciudadanos no sólo de la localidad sino del área metropolitana y Rioboo subraya que se tienen que celebrar "dentro de un entorno seguro".