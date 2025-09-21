La 'solución' que pone en jaque a 40 familias en A Coruña: "Nos sentimos pisoteados"

La tensión ha escalado en el barrio de Eirís, en A Coruña. Los vecinos afectados por la futura urbanización de Monte Mero han iniciado una recogida de firmas para frenar el derribo de unas 40 viviendas unifamiliares. La medida responde al proyecto de interés autonómico impulsado por la Xunta de Galicia, que contempla la expropiación de estos inmuebles para construir más de 4.100 viviendas en la zona. La presidenta de la Asociación de Vecinos, Mónica Díaz, ha expresado en Mediodía COPE Coruña la profunda frustración y el sentimiento de abandono de los afectados.

Una 'solución' inasumible

Los vecinos defienden que la construcción de los nuevos edificios es compatible con la preservación de la mayoría de sus hogares. Sin embargo, denuncian la rigidez de la administración. "Cuando nos presentaron el proyecto, nos dijeron que ese era y preguntamos si no había posibilidad de hacer modificaciones y dijeron que no", ha explicado Díaz. La Xunta les propone una expropiación pagando sus propiedades como suelo rústico para luego venderles parcelas a precio de suelo urbano, una alternativa que consideran inviable. "A ninguna persona mayor le van a dar una hipoteca", sentencia la portavoz vecinal.

El argumento del 'no encajan'

La única justificación que han recibido los afectados para demoler las casas es que no encajan en el nuevo proyecto. Este argumento les parece incomprensible, sobre todo cuando el plan sí respeta el colegio Maristas. "Hay muchas casas que están literalmente pegadas al colegio Maristas. Se podrían respetar perfectamente, simplemente había que retrasar el proyecto unos 15 m", ha señalado Mónica Díaz. Los vecinos tampoco entienden por qué se planea derribar viviendas en la parte alta para crear una zona verde, mientras se talarán árboles en otra área para edificar.

Cúpula del Parque de Eirís

Estamos muy cabreadas y estamos muy jodidas, la verdad" Mónica Díaz Afectada por la urbanizacioón Monte Mero en A Coruña

La sensación de abandono se ha instalado entre los residentes, que ven cómo el legado familiar y el esfuerzo de toda una vida se encuentran en peligro. "Gente mayor que lleva aquí viviendo toda la vida [...] pensaban que tenían solucionado el tema de la vivienda y ahora de repente se ven fuera de casa con cuatro patacós", ha lamentado Díaz. Los afectados se sienten "pisoteados por todas partes" ante una situación que califican de frustrante y para la que no ven alternativas reales por parte de las administraciones.