Incertidumbre por conservar el legado familiar en Eirís (A Coruña): la lucha de 40 casas frente a 4.000 viviendas

En una zona de A Coruña en la que se van a construir más de 4000 viviendas, los propietarios de unas 40 casas piden hacer valer su voz. Son los afectados por las expropiaciones del proyecto urbanístico de Monte Mero, que han presentado alegaciones a su declaración como Proyecto de Interés Autonómico.

La asociación de vecinos de Eirís no está de acuerdo al nuevo desarrollo que acabará, dicen, con una de las pocas zonas rurales y verdes que quedan en la ciudad. Pero, sobre todo, porque terminará con sus viviendas unifamiliares, muchas con zona de huerta.

Huertas Urbanas del Parque de Eirís

Lo que les ofrecen por la expropiación difícilmente les garantizará encontrar una nueva casa. Lo dice Mónica Díaz, presidenta de la asociación vecinal de Eirís, que es, precisamente, una de las afectadas. “Nos expropia directamente y paga como suelo rústico, con lo cual lo que nos van a dar por lo que tenemos es una cifra más que ridícula”. La cantidad hace “imposible” poder levantar una casa en otro sitio.

“Hay gente que piensa que lo que queremos es más pasta. No, lo que queremos es: vivimos en una casa con dignidad y queremos seguir viviendo en una casa con dignidad”.

Son casas familiares donde viven varias generaciones que desaparecerán de un plumazo. Y no saben qué van a hacer, porque las cuentas no dan. Hay viviendas con gente mayor, cuyas pensiones no dan para buscar, pero otras en las que están abuelos, hijos y nietos. “Tendría que ser una vivienda de un tamaño considerable o varias viviendas”, subraya. Otra casuística es gente “con trabajos precarios que no va a poder acceder a una hipoteca”. De ahí que califique la situación como “muy, muy, muy complicada”.

Seguirán impulsando reuniones con las administraciones y no descartan acudir a la vía judicial. Precisamente, este lunes, la Plataforma Polo Dereito á Vivenda celebra a las 20h asamblea en la cúpula del Parque de Eirís, con incidencia especial en estas personas afectadas.

OTRO CONVENIO PARA As Xubias

Precisamente, esta semana el gobierno coruñés impulsa dos importantes proyectos urbanísticos en la ciudad. Llevará a pleno el convenio para desarrollar As Xubias. Se habla de revitalizar el núcleo tradicional, de construir espacios libres pero también, cómo no, de viviendas, en terrenos que estos últimos años ha ido comprando el fondo de inversión.

El proyecto está comandado por un fondo de inversión suizo, Gingko Advisor, y contará con la firma del prestigioso arquitecto David Chipperfield. Pero más allá de los grandes nombres, este importante desarrollo del litoral ha tenido que ser modificado para que el PSOE cuente con el apoyo del BNG, que hasta ahora no veía con buenos ojos el desarrollo que transformará desde Oza hasta A Pasaxe.

Los cambios incluyen “la posibilidad de aumentar hasta un 20% la vivienda protegida en el área”, entre otras cuestiones. Lo resalta la alcaldesa coruñesa, Inés Rey, que habla de “una actuación integral en un área degradada que se va a hacer con máximo respeto a la historia de ese núcleo, a la identidad específica que tiene esa zona y con criterios de máximo respeto por el entorno, de sostenibilidad”. Además, entre los cambios se mantendrá la vía del tren para no truncar un posible servicio de cercanías.

Medio centenar de alegaciones

El proyecto se ha debatido en junta de gobierno, antes del visto bueno plenario a un acuerdo al que se han presentado medio centenar de alegaciones y que, finalmente, incluirá lugares emblemáticos como Astilleros Valiña o la antigua discoteca Pachá, ya demolida.

El PP critica que Inés Rey continúe con la falta de transparencia sobre el convenio con “un fondo extranjero” en As Xubias. Inciden en que “está envuelto en la polémica desde su inicio por su carácter especulativo y el conflicto de intereses de Isabel Pardo de Vera”.

Viviendas en el entorno del parque del Agra

El otro proyecto urbanístico que se reactivará esta semana es el del entorno del Parque del Agra. El derribo de los muros del observatorio desbloquea el proyecto para construir más de 130 viviendas en el solar de las Adoratrices. El convenio con el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián prevé que se cedan 3500 metros cuadrados para espacios libres, donde podría crearse un aparcamiento subterráneo.