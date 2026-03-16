Alicante suma nuevas rutas rurales a sus Senderos de Primavera para explorar su patrimonio natural

El Ayuntamiento de Alicante ha lanzado una nueva edición de los Senderos de Primavera, un programa de seis itinerarios ambientales gratuitos y guiados organizados por la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental. La gran novedad de este año es la incorporación de rutas rurales, que se suman a los tradicionales recorridos por la Huerta de Alicante y el litoral.

El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Manuel Villar, ha destacado la importancia de esta nueva incorporación. Villar ha resaltado que "en esta edición de 2026 sumamos a los recorridos por el litoral y por la huerta alicantina tradicional uno nuevo que se adentra en las partidas rurales atravesando lugares medioambientales de gran interés como Lo Cheperut, Cueva Santana y Vallonga, recuperando el interés por los espacios naturales de nuestras partidas rurales".

En esta edición de 2026 sumamos un nuevo recorrido que se adentra en las partidas rurales" Manuel Villar Concejal de Sostenibilidad Ambiental

Las rutas de la Huerta y el Litoral

La programación arranca el domingo 29 de marzo con un itinerario por las Torres de la Huerta. Se trata de un recorrido circular de 8 km que parte de la Torre Sarrió para mostrar el valor histórico y medioambiental de 11 de las torres defensivas de los siglos XVI y XVII.

El 12 de abril la ruta transitará por el Cabo de la Huerta, en un recorrido de 4,5 km desde la Cala Cantalares. Este itinerario permitirá conocer una microrreserva de flora con endemismos como la siempreviva alicantina y formaciones geológicas únicas, como una terraza marina considerada "una playa fósil de hace 100.000 años".

Una playa fósil de hace 100.000 años" Manuel Villar Concejal de Sostenibilidad Ambiental

La gran novedad: el entorno rural

Para dar a conocer el entorno rural, el 26 de abril se ha programado una nueva ruta en la partida de Vallonga. El recorrido, de 4 km, se inicia en Lo Cheperut y transcurre por un paisaje singular entre las sierras de Miñana, Sancho, Borbuño y Foncalent, atravesado por el canal del Taibilla.

Esta zona recuperó su denominación original de partida de Vallonga en 2007, tras una petición vecinal que fue aprobada por la Junta de Gobierno Local, dejando atrás el nombre de Pla de la Vallonga.

Tardes en los parques forestales

La segunda parte del programa se centrará en los parques forestales urbanos. El 9 de mayo se recorrerá el Tossal (3 km), en un itinerario que bordea el castillo de San Fernando y una zona de interpretación geológica. El 23 de mayo, la ruta por la Serra Grossa (5 km) ofrecerá vistas de la bahía y mostrará vestigios de la Guerra Civil en el cerro de Santa Ana.

El ciclo concluirá el 6 de junio con un recorrido de 3 km por el monte Orgegia, el primer parque forestal urbano de Alicante y considerado un "testigo de la Huerta" por su ubicación.

Todas las rutas son gratuitas, pero cuentan con 50 plazas y requieren inscripción previa, que debe ser confirmada. El plazo para el primer itinerario se abre el lunes 16 de marzo a las 10:00 horas a través de la web municipal.