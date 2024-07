La cultura alza la voz contra la política del ayuntamiento de A Coruña: "Ese mismo día..."

El sector de la cultura de A Coruña ha salido esta semana a la calle para alzar la voz contra la política cultural del ayuntamiento de A Coruña. Diecisiete asociaciones profesionales a nivel local, gallego y estatal se han unido para demandar al gobierno local actuaciones "urgentes" para un "cambio inmediato" en la gestión de la cultura local. La gota que ha colmado el vaso, en palabras de Gustavo del Río, uno de los miembros de esta plataforma, ha sido la aprobación del modificativo de crédito en pleno para pagar deudas de espectáculos del año pasado. Eso ha supuesto que "ese mismo día, hubo una reducción del 60% en los presupuestos para eventos culturales de la ciudad, es decir, para las empresas y creadores que vivimos en esta ciudad".

Esta plataforma de profesionales asegura que no está en "desacuerdo" con los grandes eventos. "Nosotros pensamos que puede haber conciertos perfectamente, siempre y cuando no se toquen los presupuestos del día a día", añade Del Río. "Si no se cuida la base, por mucho que traigamos aquí grandes conciertos, el día a día es lo que hace el tejido, lo que genera tejido cultural", destaca.

Reconoce Gustavo del Río que el modificativo de crédito que se aprobó todavía "tiene que llevar su curso" por lo que, a día de hoy, "hay empresas que sabemos que tienen las deudas sin cobrar del año pasado". Pero lo que les preocupa es este año. "Durante los primeros meses del 2024 se ha producido un gasto del IMCE que ha llevado que a día de hoy no hay tampoco presupuesto para eventos, para programaciones que se daban habitualmente en la ciudad", explica.

También se muestran "muy preocupados" por las programaciones que tienen que ver con temas de infancia y juventud. "No sabemos qué va a pasar con el Bebescena porque no hay dinero en el ayuntamiento. Y no se debe a que no haya dinero en un momento determinado, se debe a una mala gestión de los recursos públicos por parte del concello", subraya. Consideran que apostar por este público es "la base fundamental para generar públicos y que haya audiencias en el futuro".

Denuncian, además, la falta de mantenimiento de las infraestructuras culturales o la atención a las bibliotecas. Según este colectivo, los espacios se están infrautilizando por varias razones. Por una parte, hay problemas en las estructuras con goteras muchas de ellas. Por otra parte, no hay personal cualificado y profesionalizado en la gestión de estos espacios. Aseguran que los trabajadores del ayuntamiento están en una situación "muy precaria".

Tras la lectura de un manifiesto con el que denuncian públicamente su situación no ha habido ningún contacto con el ayuntamiento de A Coruña. Del Río afirma que "la falta de escucha con el sector" es "un error". .

Recogida de firmas

Han iniciado una recogida de firmas para que los ciudadanos que quieran apoyarlos puedan hacerlo. Por el momento, la recogida está siendo digital pero esperan que se pueda rubricar en algún centro cultural. Por el momento, se puede firmar aquí.