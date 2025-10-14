El reto de la tortilla gigante: el concurso nacido de "una broma" en un restaurante del área coruñesa

Lo que empezó "en plan broma" entre un cliente y la dueña del restaurante Casa Marabina, en Culleredo (A Coruña), se ha convertido en uno de los concursos gastronómicos más comentados estos días en redes sociales y en el área coruñesa. La propietaria de este establecimiento, Mailín Romero, ha decidido poner a prueba el apetito y el estómago de sus clientes retándolos a comerse dos tortillas, de las que ella hace, en solo 30 minutos.

Puede parecer fácil pero cada tortilla pesa 3 kilos y medio y lleva 18 huevos con lo que el reto supone comerse siete kilos de tortilla en media hora. Mailín Romero cocina cada día cuatro tortillas gigantes, una normal, otra con cebolla y otras dos que van variando: de cocido, chicharrones o chorizo. Asegura que dar con la proporción exacta: 3 kilos de patatas y 18 huevos, le costó mucho.

¿Cómo surgió la idea de hacer este concurso? "Todo", reitera, "empezó como una broma", explica. "Un cliente me dijo: Bueno , tampoco es tan grande, porque me como una y si me aprietas un poco me como las dos". Asegura que se lo repetía tantas veces que un día le soltó: "venga, hacemos un concurso a ver si eres capaz de comértela. Y de ahí surgió todo".

Mailín publicó la idea en las redes sociales y, para su sorpresa, la reacción fue inmediata. "He tenido bastante repercusión. Ya hay unos ocho inscritos y tenemos que llegar a diez, que es el mínimo que establecimos desde el principio para poder realizar el concurso con unas normas claras", añade.

el reto

La prueba no es apta para estómagos débiles. Los participantes deberán consumir dos tortillas de 3,5 kilos cada una, una tradicional y otra con carne de cocido, en un máximo de 30 minutos. En total, 7 kilos de tortilla , lo que equivale aproximadamente a 36 huevos, patatas, aceite y otros ingredientes.

"Yo la verdad es que no creo que lo llegue a conseguir alguien", admite Mailín. "Pero estuve mirando otros retos y hay personas que se han comido 7 kilos de lasaña en 20 minutos o 7 kilos de pizza en 25 minutos, sobre todo en Italia. Así que pensé: aquí en España nunca se ha hecho un reto así con tortilla, pues vamos a hacer un reto de tortilla de siete kilos".

PREMIO

De conseguir alguien comer las dos tortillas en 30 minutos se llevará 300 euros en metálico y 200 euros para consumir en el restaurante, en total, 500 euros.

fecha

El concurso se celebrará el próximo 31 de octubre, coincidiendo con la festividad de Halloween. "Me pareció buena idea hacerlo ese día porque aquí en el pueblo también hay fiesta por la noche. Así realzamos un poco más la celebración", señala Mailín.

cómo participar

Quienes quieran probar suerte deberán acudir al establecimiento en la calle Ledoño 53, en Culleredo (A Coruña), pagar una inscripción de 30 euros, rellenar un formulario y, sobre todo, dice Mailín entre risas, "venir con mucha hambre el día 31"

¿Habrá alguien capaz de vencer y comer 7 kilos de tortilla en 30 minutos? El 31 de octubre se sabrá.