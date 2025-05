Récord de precio para alquilar un piso en A Coruña: estas son las zonas más caras

Coruña - Publicado el 09 may 2025, 06:30 - Actualizado 09 may 2025, 06:35

La ciudad de A Coruña cierra abril con un máximo histórico en el precio medio del alquiler. La renta mensual son más de 710 euros. Es la ciudad más cara de toda Galicia, ya que está 41 euros por encima de Vigo. Todos los portales inmobiliarios apuntan a este precio récord en los precios de los alquileres de A Coruña, pero lo corroboran los datos oficiales: los del Observatorio de Vivenda de Galicia, que se basa en números objetivos como son los de las fianzas depositadas ante la Xunta.

710 euros es el promedio, pero sigue habiendo diferencias por zonas. La media en el Ensanche supera los 900 euros y está por encima de los 800 en el centro y la Ciudad Vieja. Según el Observatorio de la Vivienda, solo hay un distrito por debajo de los 500 euros de alquiler mensual: Novo Mesoiro.

Precios de alquiler por zonas de A Coruña

Estos son los precios medios de alquiler por distritos en la ciudad de A Coruña con datos actualizados a 31 de abril de 2025, ordenados de mayor a menor:

Noela Bao Linares Rivas

Ensanche, Juan Flórez, Plaza de Vigo (15004) – 902,9 €

Zona Centro, Orzán, Pescadería (15003) – 823,7 €

Ciudad Vieja (15001) – 815,8 €

Ronda de Nelle, Monelos, Os Castros (15005) – 779,2 €

Cuatro Caminos, Oza, As Xubias (15006) – 718,5 €

Os Rosales, Labañou (15011) – 705,1 €

Monte Alto, Orillamar (15002) – 679,4 €

Castrillón, Eirís, Palavea, Pedralonga (15009) – 659,4 €

Os Mallos, Sardiñeira, Elviña (15008)- 643,8 €

Agra del Orzán, Ventorrillo, Visma (15010)- 633,1 €

Agra dos Mallos, Sardiñeira, Vioño (15007) – 628,1 €

Feáns, Novo Mesoiro (15190) – 463,0 €

Abocados a compartir piso

En cinco años, el precio subió un 33% y supone casi 200 euros más respecto a lo que se pagaba en 2020. Evidentemente, los sueldos no han subido esto.

María José da gracias a que tiene un piso propio que “le costó su trabajo”, porque conoce casos muy por encima de esos 700. “Sé de alguno que está pagando novecientos por el alquiler, en Cuatro Caminos. Son estudiantes y viven tres chicas”. Aboga, como solución, que “no pongan tantos pisos turísticos, que hay mucha gente viviendo en la calle”. Ni siquiera trabajar da garantía de poder pagar la vivienda porque “los sueldos no son muy grandes”.

Noela Bao Avenida de Novo Mesoiro (A Coruña)

Irelis trabaja, pero su sueldo no le da para vivir sola y comparte piso con su madre. 600 euros en la Sagrada Familia. Es más barato que la media porque “es un quinto sin ascensor”. Sabe que ahora “todos los que están saliendo ahora están cobrando mucho más de seiscientos euros” por lo que “hay que compartir obligatoriamente porque si no, no te da para comprar comida”, reconoce.

Encontrar piso en A Coruña para trabajar: una odisea

Con estos datos, vivir en A Coruña se hace complicado. Ana vino de Vilagarcía por trabajo. Está de becaria en una empresa y encontrar piso fue una odisea. Ella vio “un montón de pisos” con fotos “retocadas, que parecía una cosa en realidad totalmente diferente”. Vio pisos que eran “auténticos zulos costando seiscientos euros al mes, sin una ventana a la calle... una barbaridad”.

Vi auténticos zulos costando seiscientos euros al mes, sin una ventana a la calle... una barbaridad”. Ana Es de Vilagarcía y se mudó a A Coruña por trabajo

Estuvo “una temporada larga buscando” pese a que “necesitaba un piso ya”. Empezaba a trabajar y, si no, “tendría que venir en tren todos los días”.

Al final, encontró una habitación al lado de Riazor, en un piso compartido y solo durante seis meses. En comparación con lo que vio, cree que tuvo “suerte”. “Estoy pagando 325, somos cuatro personas en el piso y cada habitación tiene un precio diferente”. La suya es la “pequeña” y tiene los gastos incluidos.

El problema de la gente joven

Al problema de vivienda que se une a la precariedad. Ana tiene 24 años y no puede hacer planes más allá del día a día. “Es complicado aguantar todo el mes.”, reconoce. Lamenta que la gente joven esté en un callejón sin salida.

“Conseguimos trabajos muy precarios porque piden experiencia cuando acabamos de salir de carrera y no tenemos experiencia, evidentemente”, y la formación “está perdiendo peso”. Es la pescadilla que se muerde la cola, porque “sin trabajos que nos garanticen tener uno digno y estable, es imposible poder permitirte o comprar un piso, pagar una hipoteca, alquilar un piso que sea decente o estar sola”, lamenta.

Lista de espera para alquilar

Las inmobiliarias tienen lista de espera para pisos en alquiler. Algunos ni se llegan a anunciar. Nos lo decía hace unas semanas Ana Souto, gerente de una empresa del Orzán: “Hay mucha menos vivienda de alquiler y la que hay está más cara. Sí, esto es una realidad. El mercado está mal. Nosotros tenemos lista de espera y yo creo que todas las inmobiliarias de la ciudad”.

Noela Bao Inmobiliaria en A Coruña con todos los pisos alquilados

Para intentar bajar el precio del alquiler, el Ayuntamiento de A Coruña ultima la petición a la Xunta de declarar zona tensionada toda la ciudad, y otras medidas. Son medidas cuestionadas por el sector, como la regulación de las viviendas de uso turístico.