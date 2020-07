Qué hacer si vas a veranear en A Coruña

La nueva normalidad ha traído muchos cambios en nuestras vidas, también en la forma en la que viajamos y hacemos turismo. Por eso, si este verano te vienes a la provincia de A Coruña te recomendamos una serie de lugares a disfrutar con todas las condiciones de seguridad. Muchas de nuestras propuestas pasan por actividades al aire libre.

Este verano podrás disfrutar de las playas coruñesas, algunas de ellas con medidas para prevenir contagios. Por ejemplo, las playas urbanas de la ciudad de A Coruña cuentan con arcos de control de acceso. Con sensores miden la cantidad de personas que acceden a los arenales y determinan en qué momento el aforo está completo. Los arcos se complementan con semáforos que indican si está verde que hay aforo, ámbar que está a punto de llenarse y rojo que la playa está llena. Además se han colocado paneles en diferentes puntos de la ciudad con información a tiempo real de la capacidad de las playas. También en la página web de la concejalía de Medio Ambiente se podrá consultar desde el móvil o un código QR el aforo. Un puesto de control de la policía local en la coraza del Orzán vigila además la afluencia de gente.

Sin embargo, en sus vecinas playas del ayuntamiento de Oleiros, no hay ningún tipo de control. El acceso es libre. Sí hay que contar que en estas playas más o menos urbanas funciona el servicio de la ORA por lo que habrá que pagar por dejar nuestro vehículo próximo a los arenales.

En la playa Grande de Miño, uno de los arenales de referencia de la comarca, se informará de cualquier incidencia a los usuarios por megafonía. Los mensajes se emitirán en gallego, castellano e inglés e incluirán recomendaciones sanitarias contra la pandemia. Se ha implantado un nuevo sistema de aparcamiento que permitirá regular el aforo al arenal. Funcionará de forma automática con lectura de matrícula.

Recomendable también la visita a la playa de San Jorge, en el extremo sur del Cabo Prior, en Ferrol. Un entorno casi virgen, que apenas cuenta con unas pasarelas de madera para llegar a la arena. Es conocida también como la playa de los dos ríos porque en ella vierten sus aguas el río Esmelle y el arroyo Juncal. Para los amantes de la fauna, aquí se pueden divisar las “píllaras das dunas o chorlitejos patinegros”, una especie de ave en peligro de extinción.

Más allá de disfrutar de los arenales tenemos varios enclaves al aire libre dignos de ser visitados.

Podemos hacer el Camino de Santiago en sus diferentes vertientes (francés, inglés, Santiago- Fisterra, Norte...). Al llegar a Santiago visita ineludible a la catedral, ya abierta. Si es posible, ver el botafumeiro en la tradicional misa del Peregrino.

Y tampoco hay que dejar de visitar su casco histórico con sus bares que ofrecen productos típicos gallegos como el pulpo o el marisco.

Camino de los Faros. Es una ruta de senderismo de 200 kilómetros que une Malpica con Finisterre por el borde de los acantilados, por el borde del mar. Pasa por todos los faros de la Costa da Morte.

El camino de los Faros termina precisamente en Finisterre, enclave que cuando el mundo todavía era considerado plano se pensaba que aquí terminaba, que aquí estaba el fin del mundo porque el sol desaparecía sobre el horizonte del océano Atlántico. Su cabo es un gran atractivo para turistas y peregrinos, tanto del Camino de Santiago como del Camino de los Faros. De hecho, la tradición cuenta que cuando se llega aquí, en la bota de bronce, hay que quemar o dejar abandonadas las botas que te trajeron en peregrinaje hasta el fin del mundo. La observación de delfines desde aquí es otra actividad popular.

El faro del cabo Ortegal no deja de ser un cabo más de la costa gallega pero lo curioso de este enclave es que aquí está la marca simbólica que divide las aguas del océano Atlántico y el mar Cantábrico. Espectaculares también los acantilados que se ven desde aquí, los más altos del sur y centro de Europa, sólo superados por algún fiordo de Noruega. Y los “Aguillóns”, tres peñascos afilados constantemente erosionados por la acción del mar, donde los percebeiros arriesgan su vida para conseguir este tan preciado marisco. Hay que tener cuidado los días muy ventosos porque uno puede salir casi “literalmente volando”. Muy recomendables las puestas de sol desde este enclave.

Muy cerca de aquí, en Ortigueira, encontramos uno de los primeros bancos en alzarse con el título de “el banco más bonito del mundo”. Luego vendrían otros. Está situado sobre los acantilados de Loiba y ofrece una impresionante panorámica que va desde Estaca de Bares al cabo Ortegal.

Desde el faro del cabo Ortegal y por carreteras estrechas bordeando acantilados podemos llegar al que dicen es el lugar al que va uno de muerto si no va de vivo: San Andrés de Teixido. Su capilla es muy visitada. Se dice que el relicario guarda un supuesto hueso del apóstol Andrés. De aquí hay que llevarse de recuerdo “el pan de San Andrés” o la “hierba de enamorar” que se da en sus alrededores y de la que se dice que es buena para solventar los problemas de amores.

Cascada del Ézaro. Es la que forma el río Xallas en su desembocadura al mar. Está situada en el ayuntamiento de Dumbría, al sur de la provincia de A Coruña. El río se precipita al mar desde una altura de 40 metros por las paredes del cañón situado al pie del monte Pindo. Es la única cascada de Europa que desemboca directamente en el océano Atlántico. En verano, los sábados de junio a septiembre , esta maravilla natural es, si cabe, más bella porque se ilumina de once a doce de la noche. Antes de llegar a la cascada podemos ver una central hidroeléctrica habilitada también como centro de interpretación de la electricidad. Podemos, además, subir con el coche hasta el mirador de Ézaro. Una bicicleta recuerda el paso de la final de etapa de la Vuelta Ciclista a España del 2012. Espectaculares las vistas desde este mirador.

Fragas do Eume. Es uno de los bosques atlánticos de ribera mejor conservados de Europa. Tiene 9.000 hectáreas de extensión y sigue el curso del río Eume. La mejor forma de conocer este parque natural es a pie. Aquí encontramos robles, castaños, abedules, chopos, fresnos, alisos, laureles, acebos, madroños más de 20 especies de helechos y 200 de líquenes. También hay 103 especies de aves, 41 de mamíferos y 8 de peces. Tiene cuatro portales de acceso. Escondido en el corazón de este bosque, el monasterio de Caaveiro, monumento de arte románico con más de 10 siglos de historia y unas vistas espectaculares de este bosque. La entrada es gratuita con visita guiada, generalmente en turnos de 45 minutos. En verano el paso de vehículos está restringido, pero existe transporte colectivo hasta cerca del monasterio. El parque cuenta también con un acceso a la presa del Eume. Destaca como mirador privilegiado sobre el salto de agua que durante las subidas invernales se convierte en cascada debido al diseño de la compuerta. También podemos visitar el monasterio de Monfero con su fachada barroca. En los altos de la Serra da Loba encontramos el parque eólico experimental Sotavento dedicado a la divulgación de las energías renovables, con todo tipo de actividades, visitas guiadas y cesión de bicicletas.

Torre de Hércules. Tras más de 3 meses sin recibir visitantes, ya se puede entrar nuevamente en el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo, la Torre de Hércules, que además es Patrimonio de la Humanidad. Y comprobar así si es verdad o no la leyenda que habla que desde la parte más alta de la Torre se puede ver, en días en los que no hay niebla, Irlanda. Para entrar es obligatorio el uso de mascarillas. Hay hidrogel en las entradas y salidas y alfombras desinfectantes. Su horario de visita es de 10 de la mañana a nueve de la noche. Sólo pueden acceder a la vez al monumento 15 personas por hora, con turnos máximos de 45 minutos.

Monte de San Pedro. Según reza la página web de Turismo de A Coruña “lo que ha sido un antiguo punto defensivo de la ciudad, se ha convertido en el mejor mirador de A Coruña”. Desde aquí se puede ver la entrada y salida de barcos a la ciudad. Aquí encontramos impresionantes e inmensos cañones que defendían A Coruña. Se puede visitar desde las once y media de la mañana a las nueve de la noche. Podemos ir en el ascensor panorámico que sube por la ladera del monte. Una gran bola de cristal que asciende y desciende lentamente y desde la que podemos observar el mar Atlántico, las playas de la ciudad y al fondo la Torre de Hércules. El precio 3 euros. (Según el ayuntamiento no está abierto a día de hoy pero se abrirá en breve). En este enclave encontramos también una cúpula atlántica. Se trata del único mirador cubierto de España de 360º. Elementos interactivos, contenidos audiovisuales y pantallas táctiles para profundizar en el conocimiento de la ciudad. En ambos casos los lunes está cerrado. El horario es de once y media de la mañana a nueve de la noche en verano. Desde el monte se pueden observar las islas de San Pedro separadas de la costa por un kilómetro.

Las Meninas del barrio de Canido. Si uno visita Ferrol no debe de perderse este espacio de arte urbano, un verdadero museo al aire libre. Su origen está en un certamen artístico y reivindicativo que iniciaba el pintor local Eduardo Hermida en el 2008 para denunciar el estado de abandono de este barrio. Se trataba de utilizar el propio barrio (casas abandonadas, muros...) para pintar versiones de las “Meninas” de Velázquez y dar así color, alegría y vida a Canido. Se puede visitar como si paseáramos por cualquier calle de la ciudad. Si se trata de grupos se puede hacer una visita guiada. Más información en el 981 94 42 74 ó en el email ferrolturismo@ferrol.es