Presentado el nuevo mural mitológico de As Lagoas

Todavía no está acabado. Pero ya impresiona. Más de 70 metros de largo y hasta cinco de alto va a ocupar este mural con motivos mitológicos que se sitúa en el Paseo Marítimo a la altura de As Lagoas, un poco más adelante de la Domus, y se podrá ver terminado a partir de la próxima semana. El artista Diego As, ha querido pintar a Hércules como referencia a la ciudad de A Coruña, aunque no es el único personaje del mural, ya que también cuenta con imágenes de Neptuno y de los perros de Cervero.

Audio





Diego As dio el saltao a la fama con su mural de Julio César en Lugo, que fue reconocido como el mejor del mundo en 2021 por Street Art Cities, la mayor plataforma de arte urbano a nivel global. Con este nuevo mural en A Coruña, el lucense espera repetir premio, aunque hay que decir que aún no está terminado, todavía le quedan unos días. Aún así, ha generado curiosidad entre los viandantes de la zona.

Audio