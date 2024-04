Piden la dimisión del hombre fuerte del PSOE en A Coruña por la reforma de su piso

El portavoz municipal del Ayuntamiento de A Coruña (PSOE) y responsable de Economía y Planificación Urbana, José Manuel Lage Tuñas, ha comparecido este jueves en el pleno municipal para explicar todo lo relacionado con la polémica reforma de un inmueble en la Avenida del Ejército de la ciudad herculina. Sobre la mesa, cuestiones espinosas sobre el cambio de uso, los trabajos de división interna y una supuesta licencia express, otorgada cuando ya se habían terminado las obras de reforma.

Tanto el BNG como, sobre todo ,el PP, han insistido en las últimas semanas en supuestas irregularidades en estas tramitaciones y esta sesión fue el momento escogido para escuchar unas explicaciones que hasta ahora no había dado el edil. En su comparecencia, Lage defendió que "actuó conforme a la legalidad" y se ha querido presentar como víctima de una “cacería” política y personal “porque resulto molesto”. Según su versión, compró en 2022 dos viviendas en la avenida del Ejército. No un local comercial, tal y como figuraba en el registro de la propiedad pero no en el catastro.

Avalado por informes

El edil mantuvo en varias ocasiones que actuó conforme a la ley. Ha negado trato de favor y negó haber participado tanto en el procedimiento como en la tramitación de una licencia, subrayó, avalada por los “informes favorables técnicos y jurídicos”. Descargó la responsabilidad en una empresa a la que encargó las “obras y trámites administrativos” y defiende que que se abstuvo en la aprobación de la licencia de la reforma.

El documento, según su versión, no se dio en un tiempo récord, tal y como mantiene la oposición, sino en el que determinó un servicio de triaje de Urbanismo. Antes que el suyo, dice, en el período en el que se dieron los trámites fueron “más de 20 licencias” en un “tiempo inferior”. “Conclusión: agua, embarrar, difamar, ensuciar, poner en duda la profesionalidad de los técnicos y cuestionar la honorabilidad del concejal”, aseguró Lage.

En esto no coincide la oposición. Tanto el PP ni el BNG formularon preguntas que no se aclararon. De hecho, el concejal habló en varias ocasiones de una licencia para unas obras de reforma interior que la empresa “tendrá que hacer” en futuro. Sin embargo, un informe municipal señaló que las planchas ya estaban colocadas y la división, prácticamente completada, dos días antes de la aprobación de su aprobación en Junta de Gobierno.

La oposición pide responsabilidades

La licencia a posteriori fue lo más polémico y el portavoz popular Miguel Lorenzo acusó al edil de mentir, especialmente en esa cuestión. “Usted pide una comparecencia personal para hablaros de las licencias, para hablaros de los funcionarios, que nadie les está hablando de eso. Le estamos hablando y eso le preguntamos clarísimo. ¿Hizo o no usted obras sin licencia? Y le tengo aquí la prueba de que las hizo. Y tengo aquí la prueba de que usted mintió. Si tuviera algo de honorabilidad política se levantaba y se iba, pero no”, aseguró el portavoz popular, Miguel Lorenzo.

Audio Crónica de la comparecencia de Lage Tuñas en el pleno municipal









Lorenzo instó a actuaciones porque “cada uno tiene los mismos límites. Yo sé lo que haría si fuera concejal o si fuera el alcalde de esta ciudad. Porque aparte no sólo es lo que leo en los papeles, sino lo que leo detrás de los papeles”. Y replicó a Lage con que “usted habló de agua cristalina. ¿Sabe lo que le digo? Blanco y en botella, leche".



También el BNG abogó por “asumir que se actuó irregularmente” e instó a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a “pensar en depurar las responsabilidades políticas que se derivan de esta actuación”, en palabras de su portavoz, Francisco Jorquera. Los nacionalistas ven “infracciones graves” y se pregunta si hubo “trato preferencial”. Jorquera instó a determinar si lo sucedido “es coherente con el deber de ejemplaridad que se debe exigir a un responsable político”, con ejemplos de que “el titular de área de planificación urbana haga obras sin licencia y desoiga las ordenes de paralización”.





La amenaza de denuncia de Lage

El concejal invitó a la oposición a acudir a los juzgados si ven algo ilegal e incluso dio la vuelta a la tortilla. Amenazó con hacerlo él por difundir datos personales. “Me reservo las acciones legales oportunas delante de la clara vulneración de los derechos fundamentales

que afectan a mi persona y a mi familia”.

Lage acusó a la oposición: “ustedes revelaron datos personales, familiares, escrituras, actos privados. Tienen un deber de reserva. sobre información que conocen y un deber de seguirlo”. El edil terminó su comparecencia con agradecimientos a su familia, a todo su equipo, a concejales que lo han apoyado y, “muy especialmente” a a alcaldesa “por su confianza y su apoyo”.