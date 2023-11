Peggy, la urraca de A Coruña que cambió el pan por el jamón

Peggy la pega (urraca, en gallego) llevaba tres meses visitando la panadería Boas Migas en el barrio de Os Mallos de A Coruña. Cada vez que Laura, la propietaria, llegaba para abrir, ahí estaba el ave. Una urraca muy amigable, inteligente y sociable que escogió este lugar para asentarse.

Vídeo Peggy, jugando con el felpudo de la tienda





No solo iba por el interés de comer pan o dulces. Hacía las delicias de la clientela. Gente mayor, menores, pero también perros o los gorriones que se acercaban a este negocio de la calle Víctor López Seoane. La urraca estaba a todo, y cuando llegaba el bus escolar, iba a la parada a saludar a los niños.

Le encantaba jugar: “Llevaba siempre aquí conmigo con un palito y una vez que le suelto el palito, ella no se lo lleva, sino que me lo vuelve a dejar como si fuera un perro”, relata Laura. Pero a veces eran más que ramitas. “Una vez vino, me dejó una moneda. Golpeaba la moneda en el suelo y, cuando la miro, la dejó y marchó” Aunque también sabía cobrar, porque otra vez le cogió ella la moneda a Laura “y la escondió como un tesoro”.

Peggy le llevaba monedas a Laura





El rapto de Peggy

Peggy tiene una casita verde en la panadería Boas Migas que desde hace unos días está vacía. Porque la urraca desapareció sin dejar rastro hace una semana. Laura colocó carteles por todo el barrio al más puro estilo de “Se Busca” y animaba a la gente a denunciar al Seprona, porque fueron varios los testigos que vieron cómo alguien metía a Peggy en una jaula, la tapaban y se la llevaban.

Cartel de Se Busca para localizar a Peggy





Laura removió cielo y tierra, y sucedió la magia: la empleada de la Jamonería La Encina, de Santa Cruz (Oleiros) contactó con ella porque, curiosamente,desde hacía dos días una urraca muy amigable estaba frecuentando el negocio. Parecía muy extraño, pero la tarde del miércoles, Laura fue hasta allí, y hubo reencuentro. Se reconocieron mutuamente y enseguida Peggy se acercó y se puso a jugar con la mujer. Con una ramita, como solía hacer.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vídeo Reencuentro entre Peggy y Laura en Santa CruzCedido





No volverá a Os Mallos

Y en ese lugar de Oleiros seguirá Peggy, con gran dolor de su corazón. Laura tiene miedo de que si vuelve a llevar a la urraca Os Mallos, alguien que no es amante de los pájaros pueda acabar haciéndole daño. Porque tiene claro que ella no voló sola a Santa Cruz. Varias personas vieron cómo tres desconocidos la metieron en una jaula y la taparon. Lo que pasó después es un misterio.

“No tenemos ningún derecho a meterla en una caja y trasladarla de sitio”, dice Laura. La pasada tarde, se quedó unas horas tomando algo con Peggy en la terraza de la jamonería. Jugó con ella y el ave, cómo no, robó una moneda. Promete ir a verla todo lo que pueda.

Una amistad sólida

Porque para la panadera, la relación que mantenía con la urraca “era realmente lo que se puede considerar una amistad, sin duda que sí”. No era una mascota pero era más civilizada que muchas personas: “ella entraba a la panadería, yo le decía que tenía que marchar, que se fuera a su casita y ella marchaba, caminando todo”. En ningún momento levantaba el vuelo dentro, “ni siquiera hacía caca”, recuerda.

Laura y Peggy, en la panadería





Ahora, Peggy cambiará su dieta. Pasará del pan y los dulces al jamón y las castañas. Laura ya ha visto cómo ronda al castañero de su nuevo domicilio en el que ha tenido una gran acogida y en el que espera que esta entrañable ave forje todavía más amistades.