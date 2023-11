Paula Rodríguez: la costurera betanceira que arrasa en Tik Tok con sus prendas vintage reinventadas

Paula Rodríguez es una joven betanceira que, desde hace cuatro años dirige Carmelo Cotton. Un negocio que da una nueva vida a las prendas de ropa reconvirtiéndolas en pieza exclusivas y personalizadas. Su presencia en la red social TikTok donde atesora 147.700 seguidores, ha generado un fenómeno de ventas instatáneas. Sus colecciones se evaporan prácticamente al momento de su lanzamiento.

Paula se lió la manta a la cabeza en 2019 cuando decidió dejar la tienda de ropa en la que trabajaba y dedicarse a lo que más le gustaba: la costura. Una decisión que algunos calificaron de "loca" porque como explica "siempre se quiere que estudies una carrera".

Fue en 2019 cuando, asegura, veía por redes sociales el fenómeno del upcycling por el que se transforma la ropa y se convierte en otra completamente diferente. "Me llamó mucho cómo estaba triunfando en otros países y aquí nadie lo estaba haciendo". Afirma que fue entonces cuando se dijo a sí misma "esta es mi oportunidad. Tengo la máquina de coser antigua de mi madre y, a lo mejor, me sorprendo y esto triunfa y me lancé".

Una de las prendas de la firma que más demanda tiene son los corsés que los hacen a partir de sudaderas y polos. "Tranformamos completamente la prenda, de forma que creamos un corsé de marcas reconocidas que viste todo el mundo", subraya Paula.

¿Y cómo consigue estas prendas? Apunta en este sentido que hay un montón de proveedores tanto aquí en España como en el resto de Europa y del mundo que se dedican a vender por kilos toda esta ropa de segunda mano. "Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es seleccionar las prendas una por una, porque no queremos generar tampoco desperdicio. Estar más involucrados, en el sentido de que cuando estamos seleccionando la ropa ya estamos viendo qué es lo que vamos a hacer con cada prenda. Es algo como muy personalizado por así decirlo", destaca.

Corsés personalizados

Y mucho más personalizado son los corsés. Se trata de una posibilidad que han empezado a hacer "hace muy poco". Y es que tenían "tantísima demanda" que no podían cubrirla por lo que decidieron "crear este tipo de producto para que la gente pudiese comprar su corsé personalizado sin marca, pero que se lo pueden hacer como ellas quieran".

A veces, Paula hace "excepciones" y hace "otras prendas un poco más personalizadas" pero más allá de los corsés no es la "norma" porque apunta "sería una locura" ante la gran cantidad de seguidores que tienen. "Nosotros lo que hacemos es ir creando las prendas que a nosotros nos gustan y que nosotros vamos visualizando aquí en el taller y las subimos a nuestra web y la gente que las quiere comprar y que les coincide la talla pues la compran", añade.

También se preocupan y mucho en Carmelo Cotton por el empaquetado. Y es que Paula afirma que "es muy importante cuando tú recibes un paquete, cuando compras algo por Internet, que tienes la duda de si te va a gustar, si te va a servir o en el caso de la ropa vintange si va a tener manchas, nosotros eso lo cuidamos mucho. Nos gusta que te llegue una prenda y que sientas que estás recibiendo un regalo, que tenga todos los detalles posibles, que sean muy personalizados para que lo sientas muy especial".

¿ Y cómo llegaron a TikTok? Empezaron a subir videos en la cuarentena, como todo el mundo, por inercia. Reconoce Paula que todavía tenían una estrategia ni tenían "muy claro" cómo enfocarlo. Fue "simplemente ensayo y error" pero se dieron cuenta de que la gente estaba buscando un tipo de contenido que no es estaba haciendo que era "enseñar un poco qué es lo que hay detrás de una tienda y cuáles son los procesos y quién hay detrás". Y así lo hicieron. Una "inercia" que les ha llevado a atesorar a día de hoy 147.700 seguidores que no paran de crecer. A lo mejor en este momento en el que estás leyendo esto ya son unos cuantos más.