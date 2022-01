Un paciente de A Coruña, el primero en España en probar el antiviral de Pfizer como prevención de la Covid

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) es el primer centro español en adherirse a los ensayos clínicos para probar si el Paxlovid puede funcionar de forma preventiva, es decir, para evitar el contagio de coronavirus. La pastilla antiviral de Pfizer se comenzará a distribuir próximamente en España como método de tratamiento en pacientes ya con la infección.

Este ensayo clínico, coordinado por la investigadora Dolores Sousa, participa una persona en A Coruña. Se trata del contacto estrecho de un contagio de coronavirus, sin vacunar. “No es porque al estar vacunado no se pueda tomar el tratamiento”, señala Enrique Míguez, jefe de enfermedades infecciosas del CHUAC, sino que “como lo que quiero demostrar es que no me infecto, si estoy vacunado introduzco un sesgo”.

R OMPER LAS CADENAS DE TRANSMISIÓN

El hospital ha administrado el Paxlovid al “paciente cero”, que no está contagiado, durante diez días. De momento, no se sabe si ha sido efectivo porque es un ensayo “doble ciego” y no se sabe hasta el cierre del estudio si pertenece al grupo que ha recibido un placebo.

Míguez recuerda que Paxlovid “es un antiviral directo, lo que hace es bloquear el metabolismo del virus e impedir su desarrollo”. De funcionar como método de prevención, permitiría “romper las cadenas de transmisión” en una enfermedad en el que “entre el 40 y el 50% de las personas infectadas son asintomáticas y por tanto contagian”, algo “fundamental”, subraya el profesional.