La nutricionista Ana Golpe recomienda “una compra responsable” ante el confinamiento

En tiempo de confinamiento la nutrición cobra todavía más importancia porque la población ha perdido movilidad y la nevera es una tentación constante para sobrellevar el aburrimiento. La nutricionista coruñesa Ana Golpe, de la Clínica Hipersalud, facilita a Cope Coruña pautas para terminar el tiempo de reclusión sin haber subido de peso.

La actividad y el movimiento de las personas ha bajado por causa del confinamiento. ¿Qué podría recomendarles para seguir activos en casa?

Como ha bajado tanto la actividad por causa del confinamiento, una recomendación que me está dando muy buen resultado con mis clientes es que escuchen dos canciones después de desayunar caminando por la casa, otras dos después de comer y otras dos después de cenar. Al final del día son 30 minutos caminando, que les está ayudando a quemar calorías y es comparable a cuando bajaban a tomar un café, cuando iban a hacer un recado, o con la vida social. Esto ayuda a gente a la que no le gusta hacer gimnasia. Me está dando buen resultado y las personas están bajando de peso o al menos manteniéndolo.

¿Qué puede hacer una persona que haya notado ya que ha subido un par de kilos?

Esta es una situación extraordinaria la del confinamiento. Entonces, se supone que una persona que ha subido dos kilos de peso es porque tiene la nevera llena, hizo una compra exagerada y tiene más ansiedad. En una situación normal esa persona tenía mas actividad y no habría subido ese peso. Para bajar esos dos kilos, tiene que activarse más, hacer más ejercicio en casa y también cuidar la alimentación. Tendríamos que hacer un buen desayuno, con un par de tostadas de pan bueno, fruta en la mañana, un café con leche desnatada, un té o una infusión. A media mañana tomar una fruta que tenga mucha agua, como piña o mandarina. Luego en la comida, una comida con proteína como sería huevo, carne blanca o roja una vez a la semana, pescados azules o blancos y una buena porción de verdura. Y el plato que tenga una pequeña porción de hidrato de carbono y ahí es donde hay que reducir porque siempre se convierten en grasa. Entonces, intentar bajar un poco lo que sería el arroz, la pasta y la legumbre, pero sí tomar una porción de eso. Luego las cenas, siempre intentar ahí quizás tomar proteína y mucha cantidad de verdura.

Aquellos que no tienen tendencia a engordar, pero quieren mantener su masa muscular, ¿qué instrucciones deben seguir?

Los que no tienen tendencia a engordar y pierden masa muscular, lo que deben de hacer para evitarlo, primero sabemos que el 70% es alimentación y el 30% es ejercicio, pero es muy importante mantener el ejercicio e intentar hacer como sea ejercicio en casa. Y otro muy importante es mantener una dieta quizás más alta en proteínas porque es muy importante para mantener la masa muscular.

¿Podría dar algún consejo a la hora de hacer la compra?

Es superimportante la compra responsable. Claro que la debemos vigilar. Intentar no pasar por ciertos pasillos en los supermercados, como serían los alimentos procesados. Es muy importante llevar una lista de la compra antes de bajar al súper, con alimentos indispensables, como serían huevos, lácteos, carnes, pescados, verduras, frutas en función de las distintas personas que conviven en casa. A lo mejor los niños al estar en pleno crecimiento pueden comer alimentos más calóricos, pueden tomar rebozados, los calamares, croquetas caseras. Si el adulto está comiendo croquetas de los niños son ahora bombas calóricas.

Recomendaciones de comidas sencillas y saludables

"Un ejemplo de comida saludable en general para todo el mundo podría ser un desayuno con pan, con aguacate, tomate, o pan con mermelada y fruta y se puede tomar después una infusión o café con leche, o yogur o un revuelto por la mañana, o avena con frutos rojos. A media mañana se puede tomar fruta fresca o un yogur natural".

"De comida un filete de ternera, de pollo, de pavo, o un filete de pescado, una carne guisada, con patata cocida, con arroz en blanco, con legumbres, verduras o una ensalada variada".

"Y en las cenas se puede tomar un puré de verduras o una cena ligera con algo de pescado con una patata cocida o un pollo al horno con algo de arroz en blanco o un revuelto de verduras con huevo. Hay muchas versiones de menús saludables que se pueden hacer y que son sencillos".