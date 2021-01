Nuevas restricciones en A Coruña y comarca: no se podrá salir del municipio

Adiós a las almendras perimetrales. Las nuevas restricciones para controlar el coronavirus implican que ya no habrá movilidad entre A Coruña y los ayuntamientos de la comarca. Este viernes entran en vigor las medidas acordadas por el Comité Clínico que asesora a la Xunta.

El gobierno gallego ha decidido que 60 municipios de Galicia estén en nivel máximo de protección debido al avance de casos. El resto, pasarán a nivel medio-alto. En el caso de la comarca coruñesa y la Costa da Morte, este nuevo criterio se aplicará en los municipios de A Coruña, Oleiros, Arteixo, Culleredo, Cambre, Cerceda, Carballo, Camariñas, Laxe, Vimianzo y Cee.

¿QUÉ IMPLICA EL NIVEL MÁXIMO DE PROTECCIÓN?

Con el nivel máximo de protección, cada municipio tendrá un cierre perimetral individual, y no compartirá movilidad con las localidades limítrofes en el mismo nivel. De este modo, ya no se podrá transitar por la comarca de A Coruña si no es por motivos laborales, académicos, sanitarios o de cuidados.

Queda cerrado al interior de los establecimientos de hosteleria, que solo podrán usar la mitad de sus terrazas hasta las 18h. Se permite, no obstante, el reparto a domicilio sin límite horario. Los locales de juego no pueden abrir sus puertas y los aforos en los comercios quedarán limitados al 50%.

ADELANTO DEL TOQUE DE QUEDA Y LIMITACIÓN DE REUNIONES

Además de estas medidas, en toda Galicia el toque de queda se adelantará a las 22h, por lo que el comercio tendrá que cerrar sus puertas a las 21:30 como máximo. Las reuniones se limitan a cuatro personas no convivientes como máximo, tanto en ámbitos públicos como privados. Se recomienda que a partir de las 18h no se celebre ningún tipo de encuentro, tampoco en domicilios y que, en la medida de lo posible, se fomente el teletrabajo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que en esta nueva ola “la progresión está siendo muy elevada”. De no hacer nada, los expertos sanitarios predicen que el pico de la pandemia se produciría a finales de febrero y “la ocupación hospitalaria podría llegar a niveles del pasado mes de abril”, en el que se dio el límite máximo de ingresos en hospitales y Unidades de Cuidados Intensivos.